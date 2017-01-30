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Заместителя главбуха предприятия в Бобруйске подозревают в хищении
31.01.2017 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Заместителя главного бухгалтера сельхозперерабатывающего предприятия в Бобруйске обвиняют в хищении. Полагают, что женщина похитила деньги своей организации, сообщили в
Работники финансовой милиции установили, что 31-летняя заместитель главбуха, злоупотребляя своим служебным положением, украла 2,7 тыс. рублей у предприятия. Чтобы скрыть недостачу, она внесла ложные сведения в бухгалтерский учет общества — якобы деньги она сдала в банк. На самом же деле украденной суммой женщина распорядилась по своему усмотрению.
В отношении подозреваемой возбуждено и расследуется уголовное дело. На ее имущество наложен арест в счет погашения причиненного ущерба.
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31-летней женщине вменяют кражу 2,7 тыс. рублей организации.
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