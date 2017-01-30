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Лукашенко поздравил главу "Газпрома" Миллера с юбилеем

31.01.2017 08:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с 55-летием, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лукашенко поздравил главу "Газпрома" Миллера с юбилеем
© Sputnik Виталий Тимкив
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"Убежден, что ваши профессионализм, управленческий опыт, целеустремленность и в дальнейшем будут способствовать развитию российского газового комплекса, укреплению позиций ПАО "Газпром" в стране и за рубежом", – говорится в поздравлении. 

Белорусский президент отметил, что опыт Миллера будет также способствовать решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент рассчитывает, что опыт топ-менеджера "Газпрома" будет содействовать в вопросах белорусско-российского взаимодействия на взаимовыгодной...

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