﻿﻿ Витебские таможенники изъяли партию спортивного питания стоимостью более 183 тысяч рублей. 21.by
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Витебские таможенники изъяли партию спортивного питания стоимостью более 183 тысяч рублей

31.01.2017 09:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Автомобиль с продукцией следовал из Латвии на территорию ЕАЭС, сообщили TUT.BY на Витебской таможне.


Таможенники выявили, что в грузовом отсеке находилось на 196 коробок товара больше, чем было заявлено в документах. Почти 2 тысячи банок белковых растительных концентратов и предтренировочных комплексных добавок производства США водитель перевозил с нарушением законодательства.

«Не указав в документах часть товара, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах более 7,8 тысячи рублей. Незадекларированную часть спортивного питания стоимостью свыше 183 тысячи рублей изъяли», — пояснили на таможне.

Начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

 
 
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Автомобиль с продукцией следовал из Латвии на территорию ЕАЭС.

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