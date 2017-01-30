Автомобиль с продукцией следовал из Латвии на территорию ЕАЭС, сообщили TUT.BY на Витебской таможне.





Таможенники выявили, что в грузовом отсеке находилось на 196 коробок товара больше, чем было заявлено в документах. Почти 2 тысячи банок белковых растительных концентратов и предтренировочных комплексных добавок производства США водитель перевозил с нарушением законодательства.

«Не указав в документах часть товара, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах более 7,8 тысячи рублей. Незадекларированную часть спортивного питания стоимостью свыше 183 тысячи рублей изъяли», — пояснили на таможне.

Начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).