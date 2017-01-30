﻿ Энергия стихии. Шесть ветроустановок возведут в Зельвенском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Энергия стихии. Шесть ветроустановок возведут в Зельвенском районе

31.01.2017 09:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская компания ООО «Зилант» строит ветропарк в урочище Татаришки Зельвенского района. Первоначально планировалось установить три ветроэнергетических установки мощностью до 1,65 МВт каждая.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Сумма инвестиций по проекту при этом составляла 2,3 млн белорусских рублей. Однако в связи с необходимостью строительства электрической подстанции 110/20 кВт компания решила установить еще три дополнительных ветряных электрогенератора. Они необходимы, чтобы обеспечить для подстанции необходимый объем электроэнергии в 5 МВт. С соответствующим предложением по изменениям в инвестиционный договор компания обратилась в облисполком.

На данный момент в Зельвенский район доставлена часть оборудования, ведутся строительно-монтажные работы. Завершена подготовка устойчивых бетонных конструкций основания на первой площадке и готовится вторая площадка в этом же урочище. Компания установит немецкие ветряки весом около 200 т каждый и диаметром лопастей 66 м.

Еще один проект в сфере альтернативной энергетики реализует в этом районе ООО «Конте СПА», которое также планирует установить в 2017 году ветроустановки суммарной мощностью 5 МВт.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент в Зельвенский район доставлена часть оборудования, ведутся строительно-монтажные работы. Завершена подготовка устойчивых бетонных конструкций...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Витебские таможенники изъяли партию спортивного питания стоимостью более 183 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика