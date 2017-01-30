Родители 13-летней Виктории Попчени, погибшей на картофельном поле под Молодечно, продолжат борьбу за признание отношений их дочери с СПК «Восход-Агро» трудовыми.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Олега и Юлию Попченя не остановит решение коллегии Минского областного суда, которая 26 января оставила без изменений решение суда Молодечненского района об отсутствии трудовых отношений между их дочерью, погибшей во время уборки картофеля, и СПК «Восход Агро».

Об этом 30 января рассказал представитель Олега Попчени, инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

После рассмотрения кассационной жалобы коллегией Минского областного суда решение суда Молодечненского района вступило в законную силу. Но в порядке надзора можно еще жаловаться председателю суда Минской области и председателю Верховного Суда.

Леонид Судаленко не верит в эффективность этих кассаций, но они необходимы для того, чтобы впоследствии подать жалобу в Комиссию Организации Объединенных Наций по правам человека.

– Определение коллегии суда Минской области мы получим в течение 5-10 дней, внимательно изучим его и будем составлять жалобу сначала председателю Минского областного суда, потом – в Верховный Суд, – уточнил Леонид Судаленко. – Я уверен, что этими кассациями мы ничего не добьемся, поскольку по этому делу все уже согласовано и решено на всех уровнях. Но для того, чтобы жаловаться в ООН, нам необходимо пройти все инстанции в Беларуси.

Коллегия суда Минской области не удовлетворила также протест прокурора Молодечненского района Владимира Дубовского. Владимир Дубовский рассказал: будет ли прокуратура оспаривать решение коллегии суда Минской области и подавать протест в Верховный Суд, теперь зависит от представителя прокуратуры Минской области.

Но, по словам Леонида Судаленко, в суде Минской области представитель областной прокуратуры заявил, что считает решение суда Молодечненского района законным и обоснованным.

– Дело в том, что Виктории на момент смерти не исполнилось 14 лет, а значит, по нашим законам, с ней в силу возраста не могли быть установлены трудовые отношения, – поясняет Леонид Судаленко. – Вот такой пробел в законодательстве. Если бы трудовые отношения были установлены, родители Виктории в качестве компенсации получили бы 10 среднегодовых зарплат СПК «Восход-Агро».

Наш собеседник отметил также: он считает, что трагедия, которая случилась осенью прошлого года в Молодечненском районе, в сезон уборки урожая, может повториться в любом другом районе. Разбирательство по факту гибели Виктории Попчени и то, чем оно закончилось, по мнению Леонида Судаленко, к этому располагает.

Напомним, 29 сентября во время выполнения сельскохозяйственных работ в СПК «Восход-Агро» погибла ученица 8-го класса средней школы № 11 Молодечно 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик с картофелем. В отношении водителя возбудили уголовное дело. В начале октября отец школьницы Олег Попченя направил заявление в Департамент госинспекции труда. Он просил провести специальное расследование несчастного случая. По мнению правозащитников, в действиях нанимателя (СПК «Восход-Агро») и чиновников сферы образования (которые непосредственно отправили школьницу на сельхозработы) усматривается целый ряд нарушений. В конце октября Молодечненский межрайонный отдел Департамента госинспекции по труду отказал в расследовании . Главным аргументом было то, что в Беларуси заключать трудовой договор допускается только с гражданами в возрасте от 14 лет — а погибшей было всего 13. И «ни трудовых, ни гражданско-правовых отношений между ОАО „Восход-Агро“ и школьницей не установлено» — а без них и расследования не будет. Тогда семья школьницы обратилась в суд. В декабре суд Молодечненского района отказал в удовлетворении исковых требований отца. И только обязал отдел образования провести свое спецрасследование с составлением акта формы Н-2 по итогу (как несчастный случай с обучающимся). После гибели 13-летней Виктории Попчени выговоры получили директор школы, где училась девочка, и начальник отдела образования Молодечненского райисполкома. Выяснилось, что еще весной Министерство образования рассылало письмо, где указывало на запрет привлечения школьников к сельхозработам.

В конце декабря суд Молодечненского района вынес приговор водителю грузовика: 22-летнему Павлу Цыбину дали 3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. По мнению стороны обвинения, он мог увидеть девочку в зеркала заднего вида, но начал движение задним ходом и проявил невнимательность. Родители школьницы не требовали у водителя компенсации морального и материального ущерба.



Тем временем продолжается расследование уголовного дела в отношении двух учителей СШ № 11 Молодечно, которые сопровождали детей на поле. В конце ноября Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса (О ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего). Санкция статьи — до 4 лет лишения свободы.