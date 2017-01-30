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Родители погибшей под Молодечно школьницы будут жаловаться в Верховный Суд и Комиссию ООН
31.01.2017 09:40 — Новости Общества | Tut.by
Родители 13-летней Виктории Попчени, погибшей на картофельном поле под Молодечно, продолжат борьбу за признание отношений их дочери с СПК «Восход-Агро» трудовыми.
Олега и Юлию Попченя не остановит
Об этом 30 января рассказал представитель Олега Попчени, инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.
После рассмотрения кассационной жалобы коллегией Минского областного суда решение суда Молодечненского района вступило в законную силу. Но в порядке надзора можно еще жаловаться председателю суда Минской области и председателю Верховного Суда.
Леонид Судаленко не верит в эффективность этих кассаций, но они необходимы для того, чтобы впоследствии подать жалобу в Комиссию Организации Объединенных Наций по правам человека.
– Определение коллегии суда Минской области мы получим в течение 5-10 дней, внимательно изучим его и будем составлять жалобу сначала председателю Минского областного суда, потом – в Верховный Суд, – уточнил Леонид Судаленко. – Я уверен, что этими кассациями мы ничего не добьемся, поскольку по этому делу все уже согласовано и решено на всех уровнях. Но для того, чтобы жаловаться в ООН, нам необходимо пройти все инстанции в Беларуси.
Коллегия суда Минской области не удовлетворила также протест прокурора Молодечненского района Владимира Дубовского. Владимир Дубовский рассказал: будет ли прокуратура оспаривать решение коллегии суда Минской области и подавать протест в Верховный Суд, теперь зависит от представителя прокуратуры Минской области.
Но, по словам Леонида Судаленко, в суде Минской области представитель областной прокуратуры заявил, что считает решение суда Молодечненского района законным и обоснованным.
– Дело в том, что Виктории на момент смерти не исполнилось 14 лет, а значит, по нашим законам, с ней в силу возраста не могли быть установлены трудовые отношения, – поясняет Леонид Судаленко. – Вот такой пробел в законодательстве. Если бы трудовые отношения были установлены, родители Виктории в качестве компенсации получили бы 10 среднегодовых зарплат СПК «Восход-Агро».
Наш собеседник отметил также: он считает, что трагедия, которая случилась осенью прошлого года в Молодечненском районе, в сезон уборки урожая, может повториться в любом другом районе. Разбирательство по факту гибели Виктории Попчени и то, чем оно закончилось, по мнению Леонида Судаленко, к этому располагает.
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Родители 13-летней Виктории Попчени, погибшей на картофельном поле под Молодечно, продолжат борьбу за признание отношений их дочери с СПК "Восход-Агро" трудовыми.
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