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В ключе миротворчества
31.01.2017 — Новости Общества | Могилевские ведомости
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Итоги работы областного отделения, районных организаций общественного объединения «Белорусский фонд мира» за 2016 год подвели в конце января в Могилеве.
Как и прежде, в названный период активно претворялись в жизнь программы фонда «Память», «Забота», «За здоровый образ жизни», «Моя Родина-Беларусь», «Поддержка талантливой молодежи» и другие. Различные виды помощи оказывались ветеранам войны и труда, воинам-интернационалистам, инвалидам, членам их семей, нуждающимся малообеспеченным семьям, гражданам, попавшим в критическую ситуацию.
Большой блок мероприятий был посвящен тематическим датам: 55-летию создания Фонда мира, 75-летию начала Великой Отечественной войны, 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, Году культуры, 75-летию героической обороны Могилева и т.д. Реализованы традиционные встречи «С любовью к ветеранам», акции «Пока мы помним, мы живем», «Спасибо за жизнь», чествование ветеранов Великой Отечественной войны и труда, участие в мероприятиях в связи с днем пожилых людей, оказание помощи в приобретении световозвращающих элементов, пожарных извещателей, долевое участие в издании книг и сборников, поздравления долгожителей с днем рождения и иное.
Все райорганизации БФМ вносят свою лепту в детские программы и по поддержке талантливой молодежи. В 2016 году израсходовано на их выполнение около 46 444,29 рублей добровольных пожертвований. Была оказана поддержка ряду детских дошкольных учреждений, социально-педагогическим и внешкольным центрам, отделениям для детей-инвалидов и молодых инвалидов центров социального обслуживания населения, школам-интернатам, домам семейного типа, приемным семьям, детям, находящимся в социально опасном положении, детско-юношеским спортивным школам, детским отделениям учреждений здравоохранения.
Активизировалась работа по программе «За здоровый образ жизни». В копилке фонда - фестивали, акции, соревнования, праздники «Спорт, здоровье, молодость», «Я и моя семья» (Первомайская районная организация г. Бобруйска), «За здоровьем на велосипеде», «Планета здоровья» (Кировская), «Тропа здоровья для ветеранов» (Октябрьская, Ленинская г.Могилева), «За здоровый образ жизни», «Семейный старт» (Ленинская г.Бобруйска), участие в спортивных соревнованиях Могилевской организации по реабилитации спорта инвалидов – колясочников (Ленинская, Октябрьская райорганизации г.Могилева, областное отделение) и др.
Все перечисленное – лишь малая толика той серьезной работы, что проводится Могилевским областным отделением и районными организациями БФМ. На фоне войн и военных конфликтов, международного терроризма подобная миротворческая деятельность вдвойне концептуальна.
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Итоги работы областного отделения, районных организаций общественного объединения «Белорусский фонд мира» за 2016 год подвели в конце января в Могилеве.
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