Итоги работы областного отделения, районных организаций общественного объединения «Белорусский фонд мира» за 2016 год подвели в конце января в Могилеве.

Как и прежде, в названный период активно претворялись в жизнь программы фонда «Память», «Забота», «За здоровый образ жизни», «Моя Родина-Беларусь», «Поддержка талантливой молодежи» и другие. Различные виды помощи оказывались ветеранам войны и труда, воинам-интернационалистам, инвалидам, членам их семей, нуждающимся малообеспеченным семьям, гражданам, попавшим в критическую ситуацию.

Все это делалось исходя из главного принципа общественного объединения - работать с каждым и для каждого! Поэтому добровольные взносы в БФМ - это реальная забота человека о мире, о счастье, о будущем. Так, в прошедшем году было привлечено 177 551,65 рублей добровольных пожертвований, что больше на 11,2 процента показателей 2015 года. На одного жителя показатель составляет 17 копеек (по данному вопросу Могилевское областное отделение занимает первую строчку среди областей республики и Минска).

Большой блок мероприятий был посвящен тематическим датам: 55-летию создания Фонда мира, 75-летию начала Великой Отечественной войны, 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, Году культуры, 75-летию героической обороны Могилева и т.д. Реализованы традиционные встречи «С любовью к ветеранам», акции «Пока мы помним, мы живем», «Спасибо за жизнь», чествование ветеранов Великой Отечественной войны и труда, участие в мероприятиях в связи с днем пожилых людей, оказание помощи в приобретении световозвращающих элементов, пожарных извещателей, долевое участие в издании книг и сборников, поздравления долгожителей с днем рождения и иное.

Все райорганизации БФМ вносят свою лепту в детские программы и по поддержке талантливой молодежи. В 2016 году израсходовано на их выполнение около 46 444,29 рублей добровольных пожертвований. Была оказана поддержка ряду детских дошкольных учреждений, социально-педагогическим и внешкольным центрам, отделениям для детей-инвалидов и молодых инвалидов центров социального обслуживания населения, школам-интернатам, домам семейного типа, приемным семьям, детям, находящимся в социально опасном положении, детско-юношеским спортивным школам, детским отделениям учреждений здравоохранения.

Активизировалась работа по программе «За здоровый образ жизни». В копилке фонда - фестивали, акции, соревнования, праздники «Спорт, здоровье, молодость», «Я и моя семья» (Первомайская районная организация г. Бобруйска), «За здоровьем на велосипеде», «Планета здоровья» (Кировская), «Тропа здоровья для ветеранов» (Октябрьская, Ленинская г.Могилева), «За здоровый образ жизни», «Семейный старт» (Ленинская г.Бобруйска), участие в спортивных соревнованиях Могилевской организации по реабилитации спорта инвалидов – колясочников (Ленинская, Октябрьская райорганизации г.Могилева, областное отделение) и др.

Все перечисленное – лишь малая толика той серьезной работы, что проводится Могилевским областным отделением и районными организациями БФМ. На фоне войн и военных конфликтов, международного терроризма подобная миротворческая деятельность вдвойне концептуальна.