30 января удалось установить местонахождение двух подростков из Пинска , которые 24 января ушли из дома в неизвестном направлении, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Беглецы нашлись в российском городе Тольятти. Во время заселения в гостиницу подростков опознала сотрудница гостиницы. Женщина видела фотографии парней, размещенные в интернете. Сотрудница гостиницы сообщила об этом в полицию, которые приехали на место, установили личности беглецов и передали информацию белорусским коллегам.

Вскоре двух подростков вернут домой.

В розыске парни находились с 25 января. Сообщение об исчезновении в милицию поступило 25 января от бабушки 15-летнего учащегося Пинского лицея машиностроения и автомобильного транспорта. Женщина сообщила, что накануне вечером ее внук убежал от родителей через балкон соседней квартиры.

Вместе с подростком сбежал его 17-летний товарищ, который учится в том же учебном заведении. Его родители также написали заявление в милицию.