В морозные дни поездки на некоторых маршрутах городского транспорта в столице превращаются для пассажиров в испытание. Почему в салонах бывает холодно и как с этим бороться, разбиралось издание «Минск-Новости».





— Больше всего обращений, жалоб и предложений, поступающих в адрес предприятия в зимний период, касаются отопления салона подвижного состава, — констатирует заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела КТУП «Минсктранс» Константин Цвик. — Ни одно из них не остается без внимания. В обязательном порядке проводят проверку конкретного номера маршрута и причастных к его работе на линии служб. Принимаются необходимые меры для устранения проблемных ситуаций. Виновных привлекают к ответственности, лишают премиальных доплат.

Готовиться к зиме автобусные и троллейбусные парки, а также трамвайное депо начинают загодя.

— В среднем за сутки при наружной температуре воздуха -5 °С дополнительные затраты на отопление салонов всего подвижного состава «Минсктранса» суммарно составляют свыше 40 тысяч рублей (около 20 тысяч долларов по актуальному курсу. — Прим. TUT.BY). При похолодании они возрастают, — говорит Константин Цвик.

По словам собеседника, на данный момент нет законодательных актов, регламентирующих температурный режим в салонах наземного пассажирского транспорта. Каждый перевозчик определяет их самостоятельно.

В «Минсктрансе» действует инструкция о режимах работы отопительного оборудования подвижного состава в зимний период эксплуатации. В конце минувшего года в нее были внесены изменения. В предыдущие годы водители троллейбусов, трамваев и автобусов в процессе работы на маршруте должны были включать систему отопления и средства обогрева салона при температуре наружного воздуха -5 °С и ниже. Теперь они обязаны делать это с момента выезда из парка до 8 часов утра при 0 °C и ниже.

Тем не менее температура воздуха в салонах транспортных средств разных моделей может различаться. На нее влияют и уровень пола по отношению к проезжей части, и количество дверей, и время нахождения на промежуточных и конечных остановочных пунктах, и место расположения отопительного оборудования. К тому же наземный общественный транспорт города имеет приличный срок эксплуатации. Средний возраст автобусов — 7,9 года, троллейбусов — 7,6, трамваев — 9,6 года.

На линию каждые сутки выходят более 950, около 650 и 80 единиц этой техники соответственно. При ее эксплуатации, особенно при экстремально низких температурах, могут возникнуть технические неисправности, в том числе и в работе системы отопления. На предприятии стремятся оперативно их устранить.

— Мы строго следим за стабильным функционированием подвижного состава в зимний период, в том числе за бесперебойной работой его системы отопления, — уверяет Константин Цвик. — Каждое транспортное средство проверяют трижды в день: на выезде, при возвращении в депо и на самом маршруте. В случае неисправности обогревательного оборудования водитель обязан вернуться в парк.

В процессе эксплуатации подвижного состава водитель не всегда адекватно может оценить условия проезда в салоне. Пассажиры должны сообщить ему об имеющихся неудобствах. В случае неоднократного нарушения водителем должностных инструкций они вправе обратиться на круглосуточную горячую линию «Минсктранса» по телефону 8 (017) 219-86-86 либо непосредственно в его транспортное подразделение.