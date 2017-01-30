Страсть к чистоте у могилевчанки Натальи Михайловой была всегда. Полы, сказала женщина, моет каждое утро, чтобы после работы «было приятно порог переступить». Трудно передать потрясение чистоплотной женщины, когда в один не самый прекрасный день она обнаружила, что в ее двухкомнатной квартире завелись клопы, пишет издание «СБ Беларусь сегодня» .



Фото с сайта pestaway.ru

— Поняла это не сразу. Просто однажды на теле сына увидела сыпь. Подумала: герпес. Купили мазь, но помогало мало: болячки появлялись все в новых местах. Как-то вечером он увидел на руке насекомое, раздавил, — рассказала пенсионерка. — И я по запаху догадалась, кто мог нас атаковать: этот «аромат» помню еще с детских ночевок у прабабушки. Да то, считай, полвека назад было. Но чтобы такое сегодня!

Чтобы проверить свое предположение, Наталья с сыном поменялись комнатами. Две ночи спала спокойно. После третьей поутру почувствовала: лицо и даже уши чешутся. Сходила к врачу, назвала конкретную причину. Зуд удалось снять.

После этого женщина решила бороться с причиной проблемы и обратилась за помощью уже к дезинфекторам. Специальными составами ее квартиру обрабатывали трижды. Сама же пенсионерка в это время несколько раз перестирала постельное белье, выбросила часть подушек, одеял. Даже обои переклеила.

— Клопы и правда даже за обоями прячутся, — подтвердил главврач Могилевского центра профилактической дезинфекции Александр Бусел. — Клопы ищут укромные места вблизи спальных мест: они могут скрываться под плинтусом, в тюфяках, стыках мебели, дверных косяках.

А на «охоту» насекомые выходят ночью. Справиться в одиночку с армией коварных паразитов нереально: протравленные химией клопы в последнее время мутировали и стали устойчивее к ядам, нежели их собратья лет 40 назад.



Фото с сайта dezstation1.com

Вообще, в последние лет 25 клопы давали о себе знать довольно редко, но года три назад снова стали досаждать могилевчанам. Спасаясь от кусачих насекомых, в минувшем году в центр профдезинфекции обратились свыше 60 человек.

— Мы всякий раз поясняем: не стоит надеяться на быстрое избавление. Эффект будет только тогда, когда применяется специальная схема обработки — с использованием сразу нескольких препаратов, — отметил Александр Бусел.

Специалист добавил, что бороться с клопами лучше всем подъездом, если не домом. Однако у людей не всегда получается договориться друг с другом, тем более что и дезинфекция стоит денег. А тратить их только на то, чтобы перестраховаться, готов не каждый.

По одной из версий, клопы снова начали расселяться по могилевским квартирам из-за активной миграции людей — такой «подарок» можно привезти прямо в чемодане. Либо заполучить нежданных паразитов вместе с купленными с рук диваном, креслом или ковром.

Наталья Михайловна не сомневается, что к ней клопы пришли от не очень благополучных в социальном плане соседей сверху. Правда, доказать этот факт нереально. Хотя и исключать подобную возможность нельзя: мелкие насекомые, как известно, способны просочиться через электророзетку, вентиляцию. Расширяя свою территорию, они двигаются и по стенам: дезинфекторам, к примеру, приходилось видеть общие тамбуры, где ползали эти кусачие насекомые.



Фото с сайта popmech.ru

Чтобы защититься от подобных атак, специалисты советуют повысить герметичность квартиры. Так можно создать препятствие и распространению тараканов. Они тоже стали чаще объявляться в квартирах Могилева. Но точной статистики нет: люди часто борются с ними самостоятельно, не вызывая дезинсекторов. Специалисты же в лаборатории опытным путем устанавливают самые убойные препараты против тараканов.

В квартиру Натальи Михайловны на смену мощной дезинфекции пришли строительные работы: оконные рамы уже заменены на стеклопакеты, стены штробятся для переноса розеток. В перспективе планирует поднять и полы, чтобы не дать шанса врагу, если тот притаился за плинтусом или мигрировал в щели.

— Наверное, в отдельно взятом доме такое наступление гарантировало бы победу, — говорит пенсионерка. — Но недавно вновь обнаружила парочку клопов, которые бежали по стояку. Откуда взялись — вот в чем вопрос?