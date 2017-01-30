﻿ На стройке в районе бывшей деревни Ржавец в Минске женщина взобралась на башенный кран, милиция ведет с ней переговоры. 21.by
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На стройке в районе бывшей деревни Ржавец в Минске женщина взобралась на башенный кран, милиция ведет с ней переговоры

31.01.2017 10:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. На стройке в районе бывшей деревни Ржавец в Минске женщина взобралась на башенный кран с государственным флагом Республики Беларусь. 

Как сообщил БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский, личность женщины установлена, милиция ведет с ней переговоры. "На месте находится руководство ГУВД, ведутся переговоры. Детали мне не известны", — сказал Ластовский.

Какие требования выдвигает женщина, он не пояснил. По неофициальной информации, женщина протестует против сноса ее дома. На башенный кран она якобы забралась еще накануне вечером.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. На стройке в районе бывшей деревни Ржавец в Минске женщина взобралась на башенный кран с государственным флагом Республики Беларусь.  Как...

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