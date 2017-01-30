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На стройке в районе бывшей деревни Ржавец в Минске женщина взобралась на башенный кран, милиция ведет с ней переговоры
31.01.2017 10:37 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 января. На стройке в районе бывшей деревни Ржавец в Минске женщина взобралась на башенный кран с государственным флагом Республики Беларусь.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский, личность женщины установлена, милиция ведет с ней переговоры. "На месте находится руководство ГУВД, ведутся переговоры. Детали мне не известны", — сказал Ластовский.
Какие требования выдвигает женщина, он не пояснил. По неофициальной информации, женщина протестует против сноса ее дома. На башенный кран она якобы забралась еще накануне вечером.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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На стройке в районе бывшей деревни Ржавец в Минске женщина взобралась на башенный кран, милиция ведет с ней переговоры
Минск, 31 января. На стройке в районе бывшей деревни Ржавец в Минске женщина взобралась на башенный кран с государственным флагом Республики Беларусь. Как...
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