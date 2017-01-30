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Изменился порядок выдачи белорусам американских виз

31.01.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Изменилась процедура выдачи американских виз гражданам Беларуси, сообщило посольство США.

Изменился порядок выдачи белорусам американских виз
© Фото: официальный аккаунт посольства США в Беларуси в Facebook
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Согласно нововведениям белорусы, которые хотят обновить визы в Минске, могут сделать это, только срок их действия истек не более года назад.

"Все остальные желающие обновить свои визы, чьи визы истекли более 12 месяцев назад, должны обращаться за обновлением в посольства США в других странах", – говорится в сообщении посольства.

Данное нововведение не затрагивает ряд граждан — тех, кто обращается за дипломатической визой, студенческой визой, визой по обмену (кроме программы "Летняя работа и путешествие"), не касается правило и гостей диппредставительств, а также тех, кто обращается за визой для участия в программе, спонсируемой правительством США. В Минске могут обновить визы и заявители старше 70 лет, собирающихся посетить США с целью туризма, посещения друзей, родственников, а также получатели рабочей визы категорий P (артисты, спортсмены и т.п.) и O (работники с выдающимися способностями).    

В посольстве порекомендовали белорусам обращаться за неэмиграционными визами в диппредставительства в соседних странах – в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Вильнюсе, Варшаве и Риге.

Фактически изменения касаются обладателей туристической визы, желающих продлить ее, не выезжая за пределы Минска. С 2008 года, когда белорусская и американская стороны сократили состав посольств в странах, белорусы могут обращаться за визой в посольство в Минске только в ряде исключительных случаев. Гражданам республики приходится обращаться за визой в посольства соседних государствах.

Накануне завершения своей миссии в Беларуси летом 2016 года бывший временный поверенный в делах США Скотт Роланд отметил улучшение отношений между Беларусью и США и заявил, что сейчас вновь возможно рассматривать вопрос обмена послами, который не поднимался с 2008 года. 

Изменения в порядок выдачи виз были внесены в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. 

Документ отменяет программу, позволявшую гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование перед получением визы. Также Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения людей, пересекающих границу США.

 
Теги: Минск
 
 
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Комментируя изменения, подписчики посольства США в Беларуси в социальных сетях задаются вопросом, когда же получить визу можно будет непосредственно в Беларуси.

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