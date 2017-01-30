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Госкомитет судебных экспертиз: В основу белорусского антинаркотического законодательства положена наступательная стратегия
31.01.2017 10:46 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 января. Отличительной особенностью белорусского антинаркотического законодательства является то, что в его основу положена наступательная стратегия, носящая упреждающий характер. Она заключается в максимально оперативном реагировании на появление в обороте новых психоактивных веществ (НПВ) и недопущении их распространения на территории страны. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета судебных экспертиз.
В нем отмечается, что в 2010—2012 годах стратегия борьбы с распространением НПВ в Беларуси, как и во всем мире, носила оборонительный характер. Наркодилеры постоянно были впереди — после каждого очередного запрета в обороте сразу появлялось 5-10 новых (неподконтрольных) психоактивных веществ. К концу 2012 года количество НПВ, появлявшихся в обороте после каждого запрета, снизилось до 2-3, т.е. регулярно вводимыми запретами удалось остановить лавинообразное распространение НПВ, наблюдавшееся в 2010–2011 годах.
Вместе с тем, как отмечают в ГКСЭ, вещества, приходившие на смену запрещенным, из года в год становились все более и более опасными для здоровья и жизни людей. Участились случаи передозировок и отравлений. На улицах продолжалась торговля так называемыми "легальными наркотиками" — неподконтрольными НПВ. Ситуация требовала принятия экстренных мер.
В связи с этим, в конце 2012 года было принято решение о кардинальном изменении стратегии борьбы с новыми видами наркотиков и в 2013 году в ГКСЭ в практику была внедрена система мониторинга наркоситуации в странах ближнего и дальнего зарубежья. Значительно большее внимание стало уделяться фактам выявления НПВ на территории других государств, активно изучались публикации в специализированных научных изданиях по теме исследования НПВ, а также предложения их продаж на наркосайтах.
С 2013 года именно результаты такого мониторинга были положены в основу всех вводимых запретов. При этом абсолютное большинство веществ, пополнивших с 2013 года в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю, были запрещены по принципу "на упреждение", т.е. до их выявления на территории Беларуси.
Переломным моментом в наркоситуации в стране в ГКСЭ называют 29 января 2014 года, когда вступило в силу постановление Министерства здравоохранения от 10 декабря 2013 года № 122. В соответствии с ним был установлен государственный контроль над оборотом сразу 36 НПВ, 27 из которых были включены в Республиканский перечень еще до их выявления на территории Беларуси на основании результатов мониторинга, проведенного специалистами ГКСЭ.
"Такой массированный удар по наркобизнесу в Беларуси был нанесен впервые — результатом явилось резкое снижение количества фактов изъятия из оборота "легальных наркотиков". Так, в 2013 году только в Минске таких фактов было зарегистрировано более 300. В течение первых трех месяцев после вступления в силу указанного постановления Министерства здравоохранения на территории всей республики было зарегистрировано только 4 таких случая, а с апреля 2014 года по настоящее время в Республике Беларусь не отмечено ни одного факта изъятия из оборота неподконтрольных психоактивных веществ. Таким образом, наркодилеры, которые строили свой бизнес на продаже неподконтрольных НПВ, были вытеснены с территории нашей страны, и понятия "легальный наркотик" в Беларуси не существует уже более двух лет", — говорится в сообщении ГКСЭ.
На январь 2017 года в Республиканский перечень включено 658 веществ (из них 350 было внесено в течение последних семи лет — за этот период список запрещенных наркотиков дополнялся 20 раз).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Госкомитет судебных экспертиз: В основу белорусского антинаркотического законодательства положена наступательная стратегия
Минск, 31 января. Отличительной особенностью белорусского антинаркотического законодательства является то, что в его основу положена наступательная стратегия,...
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