МИНСК, 31 янв — Sputnik. Товарищества собственников больше не смогут вписывать в жировки свои "хотелки", заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Олег Поскробко.

Замглавы МинЖКХ рассказал о проблемах негосударственных обслуживающих организаций, среди которых главная — использование "АИС — расчет ЖКУ", на эту систему все коммунальные службы перешли прошлой осенью.

"В министерство поступает огромное количество обращений от граждан, которые выражают возмущение: почему тарифы устанавливаются для всех, но конкретно у них в счетах-извещениях полная сумятица? Масса дополнительных платежей за услуги, которые не относятся ни к основным, ни к дополнительным", — рассказал Поскробко газете " СБ. Беларусь сегодня ".

По его словам, письменные ответы председателей на эти жалобы "ставят под сомнение их компетентность по управлению совместным домовладением". Первый замминистра напомнил, что ТС должно принимать решение в русле действующего законодательства, инструкций и положений.

"Порядок начисления коммунальных услуг и тарифы у нас едины. Товарищества собственников больше не смогут вписывать в жировки свои, извините за выражение, "хотелки". Подключиться к информационной системе "АИС-расчет ЖКУ" товарищества могут самостоятельно только при условии доверия исполкома, если на них не поступало обоснованных жалоб от жильцов", — заверил замглавы МинЖКХ.

Всего в Беларуси функционируют более двух тысяч товариществ собственников и семи тысяч ЖСПК.