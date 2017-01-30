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МинЖКХ: товарищества не смогут вписывать в жировки свои "хотелки"

31.01.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Товарищества собственников больше не смогут вписывать в жировки свои "хотелки", заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Олег Поскробко.

МинЖКХ: товарищества не смогут вписывать в жировки свои "хотелки"
© Pixabay.com
Тарифы на ЖКУ: на сколько подорожают жировки минчан?

Замглавы МинЖКХ рассказал о проблемах негосударственных обслуживающих организаций, среди которых главная — использование "АИС — расчет ЖКУ", на эту систему все коммунальные службы перешли прошлой осенью.

"В министерство поступает огромное количество обращений от граждан, которые выражают возмущение: почему тарифы устанавливаются для всех, но конкретно у них в счетах-извещениях полная сумятица? Масса дополнительных платежей за услуги, которые не относятся ни к основным, ни к дополнительным", — рассказал Поскробко газете "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, письменные ответы председателей на эти жалобы "ставят под сомнение их компетентность по управлению совместным домовладением". Первый замминистра напомнил, что ТС должно принимать решение в русле действующего законодательства, инструкций и положений. 

"Порядок начисления коммунальных услуг и тарифы у нас едины. Товарищества собственников больше не смогут вписывать в жировки свои, извините за выражение, "хотелки". Подключиться к информационной системе "АИС-расчет ЖКУ" товарищества могут самостоятельно только при условии доверия исполкома, если на них не поступало обоснованных жалоб от жильцов", — заверил замглавы МинЖКХ.

Всего в Беларуси функционируют более двух тысяч товариществ собственников и семи тысяч ЖСПК.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Первый заместитель министра ЖКХ рассказал, что в ведомство поступает огромное количество обращений от граждан из-за "сумятицы" в жировках.

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