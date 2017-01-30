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На Гомельщине в 2016 году трудоустроено более 370 освободившихся из мест заключения граждан

31.01.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Из этого числа 115 лиц начали трудиться на рабочих местах, которые были заранее забронированы для них. Кроме того, 26 человек были направлены на профессиональное обучение, в оплачиваемых общественных работах приняли участие более 190 человек.

Существующее законодательство предоставляет данной категории граждан широкий спектр услуг в трудоустройстве, если они зарегистрировались как безработные. Реальную помощь оказывают милиция и органы по труду, занятости и социальной защите. Постоянно проводится мониторинг наличия рабочих вакансий на предприятиях и организациях, ежемесячно готовятся отчеты о количестве трудоустроенных.

Кроме того, созданы условия для самостоятельного поиска работы, используя общереспубликанский банк вакансий, размещенный на портале государственной службы занятости населения. На указанном ресурсе имеется возможность получить сведения о наличии вакансий с предоставлением жилых помещений в организациях Беларуси.

Тем не менее, анализ ситуации показывает, что первичным в трудоустройстве данных лиц является их собственное желание иметь постоянную работу. К сожалению, на результативность этого процесса негативное влияние оказывает их низкая мотивация к труду, отметил начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Гомельского облисполкома подполковник милиции Алексей Матарас. Так, фиксируются случаи, когда граждане, имея на руках направление, отказываются от работы, предложенной нанимателями.

Также более 330 человек были сняты с учета в течение года за неявку в орган по труду, занятости и социальной защите более двух месяцев без уважительной причины. Поэтому тема трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы, по-прежнему остается актуальной в работе правоохранительных органов, подчеркнул начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности.

 
 
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Также более 330 человек были сняты с учета в течение года за неявку в орган по труду, занятости и социальной защите более двух месяцев без уважительной причины.

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