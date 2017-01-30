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Женщина, протестовавшая на башенном кране в микрорайоне Лебяжий в Минске, спустилась на землю с помощью спасателей

31.01.2017 11:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. Жительница Минска Галина Игнатович, которая протестовала на башенном кране в микрорайоне Лебяжий в Минске, на месте строительства комплекса "Олимпик Парк", спустилась на землю с помощью спасателей.

Примерно в 11.15 на площадку крана, где женщина уже лежала, поднялись два человека в рабочей одежде, за ними еще несколько спасателей. Была выдвинута пожарная лестница, но она не понадобилась: Галина Игнатович с помощью спасателей сама спустилась по лестницам крана на землю. Флаг, который женщина подняла с собой и вывесила на кране, убрали спасатели.

Пока неизвестно, удалось ли кому-то уговорить Галину Игнатович спуститься, или же она это сделала по собственной инициативе. 

По имеющейся информации, Игнатович не согласна с предложенной застройщиком "Тапас" компенсацией за свой дом, расположенный на улице Ржавецкой площадью 116 кв. м на участке в 22 сотки. В доме прописаны 11 человек — сама Галина Игнатович, ее бывший муж с новой женой и двое сыновей Игнатовичей с женами и детьми. Дом планировалось снести 31 января. Жильцам предложили в качестве компенсации три двухкомантные квартиры в разных районах города, только одна из которых новая. Однако они претендовали на квартиры для сыновей и денежную компенсацию для бывших супругов Игнатовичей.

По неофициальной информации, начальник ГУВД обещал протестующей лично отвезти к председателю Мингорисполкома Шорцу.
Вячеслав Будкевич, БелвПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. Жительница Минска Галина Игнатович, которая протестовала на башенном кране в микрорайоне Лебяжий в Минске, на месте строительства комплекса...

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