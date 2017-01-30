В Дубровенском районе за оскорбление 13-летней девочки наказали 66-летнюю пенсионерку. Неприятный инцидент на деревенской улице случился прошлым летом, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

Школьница вместе с подружкой гнала с поля корову домой. Буренка не хотела идти по дороге, и маленькая хозяйка выбрала другой путь — вдоль забора одной из деревенских хат. Это и стало поводом для громкого скандала.

Подробности конфликта между ребенком и хозяйкой дома рассказала помощник прокурора Дубровенского района Оксана Кулешова:

— Женщина посчитала, что корова испортила ее траву, растущую возле подворья, и принялась оскорблять девочку нецензурными словами. Передать смысл выражений, которые дословно фигурируют в материалах административного дела, на русском языке сложно.

Свидетелями оскорблений стали подружка девочки и взрослая односельчанка. Они дали показания в суде. Пенсионерку оштрафовали более чем на 200 рублей. Если в течение года женщина еще раз позволит себе перешагнуть рамки приличия в общении с жителями деревни, то ее привлекут уже к уголовной ответственности.