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44 удара ножом. Пенсионера будут судить за истязание и убийство бывшей жены в Фаниполе
31.01.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего пенсионера, которого обвиняют истязании, угрозах и жестоком убийстве бывшей супруги. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минской области. Как ранее рассказала порталу TUT.BY дочь погибшей, женщина не раз обращалась за помощью к правоохранителям — но тиран в итоге оказывался на свободе.
Убийство 59-летней женщины произошло в торговом центре в Фаниполе в Дзержинском районе в августе прошлого года. Женщина была предпринимателем и держала несколько точек. Ее бывший супруг, 67-летний пенсионер, рассказал, что в тот день приехал на встречу якобы передать деньги.
— В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес потерпевшей множество ранений складным ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Подозреваемый был задержан при попытке сбежать с места преступления.
Следователи выяснили, что в течение нескольких лет мужчина совершал противоправные действия в отношении супруги. Проживая с ней в частном доме в Дзержинске, он «систематически истязал, умышленно причиняя ей боль и страдания».
После переезда женщины бывший супруг караулил ее, пытаясь восстановить отношения — даже через угрозы убийством (как словесно, так и ножом). Жертва обращалась в милицию, где в отношении мужчины возбуждалось административное производство.
Кроме того, чтобы супруга не продала дом, мужчина похитил документы на собственность.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст. 154 (Истязание), ч.2 ст. 377 (Хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст. 186 (Угроза убийством), п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное с особой жестокостью).
Санкция последней из статей — вплоть до пожизненного заключения или расстрела. Однако с учетом возраста обвиняемого, смертная казнь ему не грозит.
Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Ранее об этой трагедии порталу TUT.BY
«Эксперты насчитали у мамы 44 ножевых, скончалась на месте… До этого она не раз писала на него заявления, просила что-то сделать, но его даже на 15 суток не забирали: поговорят и отпустят. Ткачев когда-то был председателем Дзержинского райисполкома, считал: все ему можно… В милиции говорили: „Это бытовуха, что мы сделаем?“ „А мне что делать? — плакала мама. — Ждать, пока убьет?!“ Он и убил…».
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Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока или расстрела. Убийство произошло прямо в торговом центре Фаниполя в августе прошлого года.
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