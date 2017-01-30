Завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего пенсионера, которого обвиняют истязании, угрозах и жестоком убийстве бывшей супруги. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минской области. Как ранее рассказала порталу TUT.BY дочь погибшей, женщина не раз обращалась за помощью к правоохранителям — но тиран в итоге оказывался на свободе.



Погибшая Любовь Ткачева. Фото: TUT.BY

Убийство 59-летней женщины произошло в торговом центре в Фаниполе в Дзержинском районе в августе прошлого года. Женщина была предпринимателем и держала несколько точек. Ее бывший супруг, 67-летний пенсионер, рассказал, что в тот день приехал на встречу якобы передать деньги.

— В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес потерпевшей множество ранений складным ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Подозреваемый был задержан при попытке сбежать с места преступления.

Следователи выяснили, что в течение нескольких лет мужчина совершал противоправные действия в отношении супруги. Проживая с ней в частном доме в Дзержинске, он «систематически истязал, умышленно причиняя ей боль и страдания».

После переезда женщины бывший супруг караулил ее, пытаясь восстановить отношения — даже через угрозы убийством (как словесно, так и ножом). Жертва обращалась в милицию, где в отношении мужчины возбуждалось административное производство.

Кроме того, чтобы супруга не продала дом, мужчина похитил документы на собственность.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст. 154 (Истязание), ч.2 ст. 377 (Хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст. 186 (Угроза убийством), п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство, совершенное с особой жестокостью).

Санкция последней из статей — вплоть до пожизненного заключения или расстрела. Однако с учетом возраста обвиняемого, смертная казнь ему не грозит.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Ранее об этой трагедии порталу TUT.BY рассказала Оксана Базык, дочь погибшей Любови Ткачевой:

«Эксперты насчитали у мамы 44 ножевых, скончалась на месте… До этого она не раз писала на него заявления, просила что-то сделать, но его даже на 15 суток не забирали: поговорят и отпустят. Ткачев когда-то был председателем Дзержинского райисполкома, считал: все ему можно… В милиции говорили: „Это бытовуха, что мы сделаем?“ „А мне что делать? — плакала мама. — Ждать, пока убьет?!“ Он и убил…».

Пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться на общенациональную линию для пострадавших от домашнего насилия. Здесь им окажут психологическую и юридическую помощь. Номер телефона: 8801 100−88−01. Звонки со стационарного бесплатны, с мобильного — по тарифам оператора. Также по всей стране есть кризисные комнаты, где можно временно пожить.