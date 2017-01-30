В 2016 году выявлена деятельность четырех организованных криминальных групп, участники которых совершили 45 преступлений. Возраст обвиняемых составил от 16 до 30 лет, среди задержанных три несовершеннолетних. Некоторые преступные объединения имели интернациональный состав, включали граждан России и Украины. Для привлечения виновных к ответственности органами прокуратуры области направлено в суд четыре уголовных дела, сообщает « Гомельская праўда ».

— Все криминальные эпизоды касаются деятельности орггрупп, которые занимались распространением особо опасных психотропов через интернет, — отметила старший прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Юлия Шапорова. — Организаторы разработали систему поставки и сбыта спайсов, состав группы, механизм общения, конспирации, передачи данных, оплаты и даже наказаний. Кроме руководителя в группу входили оператор интернет-магазина, оптовые и розничные курьеры.

Обвиняемыми проходили 22 участника орггрупп и пять фигурантов, которые являлись клиентами интернет-магазинов, потребителями спайсов. Из 27 человек, привлеченных к ответственности, — пять несовершеннолетних.

Уже рассмотрено одно уголовное дело, приговор по которому в законную силу не вступил. Остальные дела рассматриваются судом.