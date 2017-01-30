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Дмитрий Дашкевич стал победителем опроса БелаПАН "Белорус года"

31.01.2017 12:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. Бывший политзаключенный и один из лидеров не зарегистрированного в стране "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич стал победителем опроса БелаПАН "Белорус года". Активист получил 25 баллов (5 первых мест, 4 вторых и 2 третьих).

Вторую и третью строчки по итогам опроса разделили Светлана Алексиевич и Александр Лукашенко — по 21 баллу (7 первых мест у каждого). В первую десятку вошли также спортсмены Виталий Гурков (19 очков) и Игорь Бокий (18), кардиохирург Юрий Островский (15), блогер Эдуард Пальчис (14), министр иностранных дел Владимир Макей (13), программист Евгений Невгень и руководитель интернет-журнала "Имена" Екатерина Синюк (по 12).

Опрос был проведен среди 60 известных людей в сфере политики, экономики, культуры, медиа и др. Им предлагалось назвать тройку кандидатов. Если респондент затруднялся назвать троих, разрешалось назвать двух или одного, равно как можно было назвать несколько претендентов на одно место. Среди участников опроса — Светлана Алексиевич (назвала белорусом года Татьяну Короткевич), депутат ПП НС Елена Анисим (Гурков), Эдуард Пальчис (Павел Шеремет), председатель Паралимпийского комитета Олег Шепель (Александр Лукашенко).

Подробные итоги опроса опубликованы в интернет-газете БелаПАН Naviny.by.

Впервые опрос был проведен в 2015 году среди 50 экспертов. Его победителем стала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. Бывший политзаключенный и один из лидеров не зарегистрированного в стране "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич стал победителем опроса БелаПАН...

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