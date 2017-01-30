В Беларуси с 1 февраля 2017 года произойдет ряд изменений, БДГ выбрала наиболее значимые из них. Одно из важнейших - введение в стране пятидневного безвизового режима.

Безвизовый режим

Напомним, что указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», был подписан Александром Лукашенко 9 января. Он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. В первую очередь в список попали страны, благоприятные в миграционном плане, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан.

Действие указа начнется с 12 февраля и коснется тех иностранных граждан, которые прибывают в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. При этом иностранцы должны иметь при себе пакет документов: действительный паспорт (или заменяющий его документ) для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

Повышаются тарифы на транзит нефти

Согласно постановлению МАРТ, в Беларуси с 1 февраля установлены повышенные тарифы на прокачку нефти по территории Беларуси. Стоит отметить, что новые тарифы установлены «на неопределенный срок», то есть будут действовать минимум до конца этого года (в случае, если Беларусь не решит снизить тарифы, или если этого не добьется российская сторона).

Тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей. Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО "Мозырский НПЗ" составит 0,51 рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 6,96 рублей, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,43, по маршруту Речица - Броды - 1,02 рублей.

Кроме того, повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $79,1до $89,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $43,5 до $49,2 за 1 т, на товарные бензины - с $23,7 до $26,8 за 1 т.

Вырастет БПМ и все, что с ним связано

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты №3 от 19 января 2017 года, БПМ в Беларуси с 1 февраля по 30 апреля 2017 года составит 180,10 рублей.

БПМ для трудоспособного населения устанавливается в размере 198,63 руля, для пенсионеров 134,41 рубль, для студентов 175,24 рубля, для детей в возрасте до 3 лет - 116,83 рубля, для детей в возрасте от 3 до 6 лет - 160,61 рубль, для детей от 6 до 18 лет - 197,40 рублей.

Вырастут также детские пособия, связанные с БПМ: единовременно пособие при рождении первого ребенка - 1801 рублей; при рождении второго и последующих детей - 2521,40 рублей, единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности - 180,10 рублей, ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида в феврале-апреле составит 126,07 рублей , на других детей в семье - 90,05 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит 180,10 рублей, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - 126,07 рублей.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составит на первого ребенка 261,38 рублей, на второго и последующих детей - 298,72 рублей, на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет - 336,06 рублей.

Нацбанк установил норматив обязательных резервов для банков и НКФО

Согласно Постановлению правления Национального банка Беларуси №6 от 4 января 2017 года, с 1 февраля банков и небанковских кредитно-финансовых организаций нормативы обязательных резервов, депонируемых в Национальном банке, от привлеченных средств физических лиц в белорусских рублях снижены с 7,5% до 4%. Также с 7,5% до 4% снижены нормативы обязательных резервов от привлеченных средств юридических лиц в белорусских рублях. Нормативы обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте увеличены с 7,5% до 11%.