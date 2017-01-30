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Что изменится в Беларуси с 1 февраля?
31.01.2017 12:19 — Новости Общества | БДГ
В Беларуси с 1 февраля 2017 года произойдет ряд изменений, БДГ выбрала наиболее значимые из них. Одно из важнейших - введение в стране пятидневного безвизового режима.
Безвизовый режим
Напомним, что указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»,
Действие указа начнется с 12 февраля и коснется тех иностранных граждан, которые прибывают в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. При этом иностранцы должны иметь при себе пакет документов: действительный паспорт (или заменяющий его документ) для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.
Повышаются тарифы на транзит нефти
Согласно постановлению МАРТ, в Беларуси с 1 февраля
Тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 до 123,66 российских рублей. Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО "Мозырский НПЗ" составит 0,51 рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 6,96 рублей, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,43, по маршруту Речица - Броды - 1,02 рублей.
Кроме того, повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $79,1до $89,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $43,5 до $49,2 за 1 т, на товарные бензины - с $23,7 до $26,8 за 1 т.
Вырастет БПМ и все, что с ним связано
Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты №3 от 19 января 2017 года, БПМ в Беларуси с 1 февраля по 30 апреля 2017 года составит 180,10 рублей.
БПМ для трудоспособного населения устанавливается в размере 198,63 руля, для пенсионеров 134,41 рубль, для студентов 175,24 рубля, для детей в возрасте до 3 лет - 116,83 рубля, для детей в возрасте от 3 до 6 лет - 160,61 рубль, для детей от 6 до 18 лет - 197,40 рублей.
Вырастут также детские пособия, связанные с БПМ: единовременно пособие при рождении первого ребенка - 1801 рублей; при рождении второго и последующих детей - 2521,40 рублей, единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности - 180,10 рублей, ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида в феврале-апреле составит 126,07 рублей , на других детей в семье - 90,05 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит 180,10 рублей, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - 126,07 рублей.
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составит на первого ребенка 261,38 рублей, на второго и последующих детей - 298,72 рублей, на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет - 336,06 рублей.
Нацбанк установил норматив обязательных резервов для банков и НКФО
Согласно Постановлению правления Национального банка Беларуси №6 от 4 января 2017 года, с 1 февраля банков и небанковских кредитно-финансовых организаций нормативы обязательных резервов, депонируемых в Национальном банке, от привлеченных средств физических лиц в белорусских рублях снижены с 7,5% до 4%. Также с 7,5% до 4% снижены нормативы обязательных резервов от привлеченных средств юридических лиц в белорусских рублях. Нормативы обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте увеличены с 7,5% до 11%.
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В Беларуси с 1 февраля 2017 года произойдет ряд изменений, БДГ выбрала наиболее значимые из них. Одно из важнейших - введение в стране пятидневного безвизового режима....
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