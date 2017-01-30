Капризы природы стали неожиданностью для животных в белорусском Березинском заповеднике. Там из зимней спячки вышел медведь .

«В двух местах были обнаружены следы медведя - на юге и востоке заповедника. Такие случаи редко, но встречаются. Медведь теряет свои жировые запасы очень быстро. Ему надо питаться и, поэтому он представляет опасность», - рассказал старший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника Юрий Богуцкий.