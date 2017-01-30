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Прерванная спячка: капель разбудила медведя в белорусском заповеднике
31.01.2017 11:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Капризы природы стали неожиданностью для животных в белорусском Березинском заповеднике. Там из зимней спячки вышел
«В двух местах были обнаружены следы медведя - на юге и востоке заповедника. Такие случаи редко, но встречаются. Медведь теряет свои жировые запасы очень быстро. Ему надо питаться и, поэтому он представляет опасность», - рассказал старший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника Юрий Богуцкий.
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