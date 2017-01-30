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Полоцк стал молодежной столицей Беларуси
31.01.2017 12:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Полоцк был выбран молодежной столицей Беларуси, в честь этого в городе пройдет ряд праздничных мероприятий, сообщили Sputnik в пресс-центре Министерства образования.
Праздник "Полоцк – молодежная столица Республики Беларусь" состоится в Полоцке 2 и 3 февраля, его посетят руководство Минобразования, лидеры молодежных организаций, молодые специалисты.
В рамках праздника будет проведен республиканский молодежный форум "Вместе мы – Беларусь!", а также дан старт проекту "Францыск Скарына. Чалавек дасканалы". В полной программе – десятки мероприятий, в том числе экскурсии и круглые столы.
Молодежные мероприятия будут проходить в Полоцке и в течение всего года – на 2017 год запланированы фестивали, акции, конференции и встречи для учащихся, студентов и молодых специалистов.
Полоцк – один из старейших городов Беларуси, в текущем году ему исполняется 1155 лет.
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Первые праздничные мероприятия в новой молодежной столице Беларуси пройдут уже 2 и 3 февраля.
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