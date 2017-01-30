МИНСК, 31 янв – Sputnik. Полоцк был выбран молодежной столицей Беларуси, в честь этого в городе пройдет ряд праздничных мероприятий, сообщили Sputnik в пресс-центре Министерства образования.

Праздник "Полоцк – молодежная столица Республики Беларусь" состоится в Полоцке 2 и 3 февраля, его посетят руководство Минобразования, лидеры молодежных организаций, молодые специалисты.

В рамках праздника будет проведен республиканский молодежный форум "Вместе мы – Беларусь!", а также дан старт проекту "Францыск Скарына. Чалавек дасканалы". В полной программе – десятки мероприятий, в том числе экскурсии и круглые столы.

Молодежные мероприятия будут проходить в Полоцке и в течение всего года – на 2017 год запланированы фестивали, акции, конференции и встречи для учащихся, студентов и молодых специалистов.

Полоцк – один из старейших городов Беларуси, в текущем году ему исполняется 1155 лет.