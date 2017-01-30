«Меня подставили… Муж набрал долгов, сейчас все скинул на меня, а сиди — Катя», — отрицает свою вину 24-летняя жительница Бреста Екатерина. Девушка из обеспеченной семьи обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, молодая брестчанка набрала у знакомых более 100 тысяч долларов для развития бизнеса по просушке и продаже семян. Екатерина свою вину отрицает и настаивает, что стала жертвой оговоров и интриг мужа и друга.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Обвиняемая Екатерина — гражданка Беларуси, хотя ранее некоторое время жила в Канаде с родителями. Сама родом из Белоозерска Березовского района. Как выяснилось в суде, в Беларусь она вернулась для рождения ребенка. Ее сыну в этом году исполнится два года. После переезда мама-одиночка с ребенком жила в Бресте в квартире родителей. Мама и папа Екатерины остались в Канаде, но периодически приезжали в Беларусь навестить дочь с внуком.

В Бресте Екатерина познакомилась с молодым человеком. Несколько месяцев они вместе жили, а в декабре 2015 года молодые люди официально оформили свои отношения. У молодоженов был общий круг знакомых, многие из которых впоследствии стали потерпевшими по уголовному делу в отношении Екатерины.

По версии обвинения, в конце 2015 — начале 2016 года она брала у знакомых деньги на открытие бизнеса по просушке и продаже семян. Учитывая положительную репутацию и поручительство близкого друга Екатерины, который и сам отдал ей на эти цели 16 тысяч долларов, знакомые легко соглашались передать ей свою долю. Некоторые даже не требовали расписки. Суммы были разными: минимальная — 1000 долларов, максимальная — 52,5 тысячи долларов.

В деле также фигурирует эпизод с перепродажей старинных монет. Как утверждает обвинение, в мае 2015 года Екатерина предложила знакомому нумизмату свои услуги по продаже дорогостоящих экземпляров его коллекции. В итоге он ей передал грошей, полугрошей, денариев и копеек примерно на 7 тысяч долларов.

Как сообщал ранее следственный комитет, в общей сложности с ноября 2015 по март 2016 Екатерина заняла у семерых знакомых более 2,2 млрд рублей. Средства девушка тратила на личные нужды. Часть нанесенного ущерба она возместила.

Бизнес на 200 тысяч долларов

Деньги Екатерине передавали знакомые ее супруга и близкого друга. Один из потерпевших, Дмитрий, на суде пояснил, что с девушкой он познакомился осенью 2015 года через общих знакомых. О Екатерине отзывались положительно:

— Прилетела из Канады. Говорили, что она хорошая, добрая, отзывчивая, достаточно состоятельная, — отметил мужчина.

К моменту знакомства потерпевший долгое время нигде не работал, жил в квартире с матерью. Екатерина предложила ему стать соучредителем фирмы, которую собиралась открыть. По словам потерпевшего, по предварительным оценкам общая стоимость бизнеса должна была составить 200 тысяч долларов. Часть этой Екатерина обещала оплатить со своего канадского счета.

Объяснить в суде суть перспективного бизнеса потерпевший смог с трудом, хотя подчеркнул, что перед тем, как войти в долю, изучал данный вопрос в интернете, но в технологический процесс не углублялся, ограничился лишь рынками сбыта.

— Так какую фирму она (обвиняемая — TUT.BY) собиралась создать, скажите, пожалуйста? — спросила у потерпевшего судья.

— По сушке и реализации семян за границей, — ответил Дмитрий.

— Сушку семян на территории Республики Беларусь?! — уточнила судья.

— Да.

— А семена откуда?

— Семена, как она объясняла, [будут продаваться] в Российскую Федерацию и страны дальнего зарубежья.

— Хорошо, а откуда должны привозить семена и что это за семена?

— Для того, чтобы прорастить и вырастить семена, нужны были территории и покупались как бы…, — путано объяснил потерпевший

— Как она вам объясняла, так и скажите… Как вы поняли?

— Как я понял, происходила скупка семян…

— Где?

— За границей.

— Где за границей?

— В Канаде

— То есть в Канаде должны были закупаться семена…

— Угу

— … и ввозится на территорию Республики Беларусь?

— Да

— Здесь что с ними должны были делать?

— Здесь их должны были просушить и посадить, чтобы они проросли.

— И дальше что?

— Дальше собрать урожай семян, которые выросли, высушить и реализовать их на территории Российской Федерации.



Фото: Reuters

«Каждый хочет заработать»

Екатерина также пообещала Дмитрию пост директора в новой фирме. Перспектива заняться своим делом показалась мужчине привлекательной. Он взял в долг у двух своих братьев 16 тысяч долларов и передал Екатерине. При этом даже не видел документов на регистрацию фирмы и не потребовал расписку.

— Расписку не брал, так как знал ее очень хорошо, — отметил потерпевший Дмитрий, добавив, что бизнес должен строиться на доверии.

Друзьям Дмитрия также решили войти в долю.

— Каждый хочет заработать, — объяснил потерпевший.

Дмитрий организовывал встречу с Екатериной и лично присутствовал при передаче денег. У одних она брала средства для открытия юрлица, у других — на уплату таможенных платежей на товар. Сроки «запуска» бизнеса постоянно переносились. В представлении «инвесторов» Екатерина собирала «общий круг друзей, чтобы создать дружескую фирму, чтобы никто никого не обманывал».

Бизнес так и не заработал. «Инвесторы» начали беспокоится и, как выяснилось, не зря.

— 30 марта я узнал, что это все неправда по поводу открытия фирмы. <…> Приехал ее (обвиняемой — TUT.BY) дядя и сообщил мне: «Она вас обманула. Никакого предприятия не было. Все эти деньги она проиграла в казино и использовала в личных целях», — рассказал в суде Дмитрий.

«Очень тяжелое материальное положение»

Екатерина с предъявленными обвинениями категорически не согласилась. В суде девушка пояснила, что некоторых потерпевших она впервые увидела на очной ставке, а их показания — это оговоры. По ее словам, одни ее оговаривают по просьбе ее супруга, другие — по настоянию ее бывшего друга и любовника — потерпевшего Дмитрия, который таким образом решил ей отомстить за разрыв. При этом сам «любовник» в суде подчеркнул, что между ними были сугубо дружеские отношения.

— В стране очень тяжелое материальное положение. Все хотят заработать, — поделилась своим предположением о мотивах оговоров Екатерина.

Девушка обвиняется по трем частям статьи мошенничество. Самое серьезное из них, ч.4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.