Территория Минщины сократилась на 1783 га. Вопрос административно-территориального устройства и установления новых границ сегодня рассмотрели на внеочередной сессии областного Совета депутаты двадцать седьмого созыва, пишет МЛЫН.BY .

В течение года специальная комиссия сверяла соответствие юридической и фактической границ Минской области. Не в кабинетах, а на местности. Нашли 2700 расхождений, а это ни много ни мало — 4800 гектаров! Новая граница проложена по так называемым «твердым контурам»: мелиоративным каналам, дорогам, лесным массивам.





— Сегодня Минская область — это 3 985 380 га. С учетом нормализации границ площадь составит 3 983 597 га, то есть в процентном соотношении площадь Минской области уменьшится на 0,04%, — рассказал начальник землеустроительной службы Миноблисполкома Сергей Шимук. — Границы Минской области и районов были установлены в период до 1966 года, в соответствии с действующим в те времена порядком. Сейчас границы не в полной мере учитывают произошедшие за 50 лет изменения, вызванные в первую очередь мелиорацией земель, дорожным строительством и иными факторами. Однозначное определение и агрегация единых границ Минской области является компетенцией местных государственных органов и поспособствует в дальнейшем повышению эффективности государственного курирования, в том числе в области использования и охраны земель. Материалы по определению границ Минской области и границ районов Минской области подготовлены специалистами «Проектный институт Белгипрозем» на основании распоряжения Совета министров Республики Беларусь.

В результате передела территории Минская область не только «потеряла» свои гектары, но и «нашла» новые: 71 га пахоты, 130 га луговых земель, 3882 га лесов и 1 000 га иного назначения. В наступившем году такая же «земельная ревизия» пройдет на Брестчине и Гродненщине, а потом и в остальных областях.

Единогласно проголосовали депутаты и за установление фиксированной границы города Старые Дороги и Стародорожского района. Как пояснил начальник землеустроительной службы Миноблисполкома, это необходимо для государственной регистрации в научно-производственном государственном республиканском унитарном предприятии «Национальное кадастровое агентство» с целью внесения в единый реестр административно-территориальных единиц Республики Беларусь.