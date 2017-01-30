﻿﻿ Пересчитали гектары: территория Минской области уменьшилась. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пересчитали гектары: территория Минской области уменьшилась

31.01.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Территория Минщины сократилась на 1783 га. Вопрос административно-территориального устройства и установления новых границ сегодня рассмотрели на внеочередной сессии областного Совета депутаты двадцать седьмого созыва, пишет МЛЫН.BY.

В течение года специальная комиссия сверяла соответствие юридической и фактической границ Минской области. Не в кабинетах, а на местности. Нашли 2700 расхождений, а это ни много ни мало — 4800 гектаров! Новая граница проложена по так называемым «твердым контурам»: мелиоративным каналам, дорогам, лесным массивам.


— Сегодня Минская область — это 3 985 380 га. С учетом нормализации границ площадь составит 3 983 597 га, то есть в процентном соотношении площадь Минской области уменьшится на 0,04%, — рассказал начальник землеустроительной службы Миноблисполкома Сергей Шимук. — Границы Минской области и районов были установлены в период до 1966 года, в соответствии с действующим в те времена порядком. Сейчас границы не в полной мере учитывают произошедшие за 50 лет изменения, вызванные в первую очередь мелиорацией земель, дорожным строительством и иными факторами. Однозначное определение и агрегация единых границ Минской области является компетенцией местных государственных органов и поспособствует в дальнейшем повышению эффективности государственного курирования, в том числе в области использования и охраны земель. Материалы по определению границ Минской области и границ районов Минской области подготовлены специалистами «Проектный институт Белгипрозем» на основании распоряжения Совета министров Республики Беларусь.

В результате передела территории Минская область не только «потеряла» свои гектары, но и «нашла» новые: 71 га пахоты, 130 га луговых земель, 3882 га лесов и 1 000 га иного назначения. В наступившем году такая же «земельная ревизия» пройдет на Брестчине и Гродненщине, а потом и в остальных областях.

Единогласно проголосовали депутаты и за установление фиксированной границы города Старые Дороги и Стародорожского района. Как пояснил начальник землеустроительной службы Миноблисполкома, это необходимо для государственной регистрации в научно-производственном государственном республиканском унитарном предприятии «Национальное кадастровое агентство» с целью внесения в единый реестр административно-территориальных единиц Республики Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос административно-территориального устройства и установления новых границ сегодня рассмотрели на внеочередной сессии областного Совета депутаты двадцать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Полоцк стал молодежной столицей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика