МИНСК, 31 янв — Sputnik. Более 42 тысяч уголовных дел рассмотрено судами общей юрисдикции в Беларуси в прошлом году и осуждено почти 45 тысяч обвиняемых, данная статистика опубликована на сайте Верховного суда Беларуси.

Больше всего в 2016 году осуждено лиц за совершение преступлений против собственности — более 17,3 тысячи, на втором месте по количеству находятся преступления, связанные с хищением, — более 16,6 тысячи осужденных.

По данным статистки Верховного суда, за преступления против жизни и здоровья осуждено почти 2,8 тысячи человек, за преступления, связанные с наркотиками, — более 3,6 тысячи.

В 2016 году наказание в виде лишения свободы назначено 13,7 тысячи обвиняемых, ограничения свободы — более 8,1 тысячи лиц, ареста — более 7,2 тысячи. Белорусские суды оштрафовали почти 5,2 тысячи обвиняемых, приговорили к общественным работам — почти 4,5 тысячи, исправительным работам — более 2 тысяч обвиняемых.

В суде уточнили, что из общего числа обвиняемых, по делам которых прошли судебные разбирательства, вынесено 83 оправдательных приговора.