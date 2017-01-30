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Принято решение об отсрочке сноса дома женщины, протестовавшей на башенном кране в Минске
31.01.2017 13:35 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 января. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец 31 января встретился с родственниками и бывшим супругом Галины Игнатович, которая сегодня утром протестовала на башенном кране в микрорайоне Лебяжий в Минске на месте строительства комплекса "Олимпик парк".
Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома, принято решение об отсрочке сноса дома до 6 февраля. "6 февраля состоится заседание суда Центрального района города Минска, на котором будет рассмотрен вопрос в отношении второй супруги бывшего собственника, единственной зарегистрированной в данном доме", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается также, что застройщик ООО "Тапас" обратился в суд Центрального района с иском о выселении членов семьи Игнатовичей с предоставлением другого жилого помещения. "Суд счел исковые требования подлежащими удовлетворению. По решению суда Центрального района от 1 декабря 2016 года собственникам предоставлено три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготской, 133, ул. Руссиянова, 46, и пр. "Газета "Звязда". Общая площадь предоставляемого жилья составляет 151 кв. м. При этом общая площадь, подлежащая сносу, составляет 116 кв. м. От предложенной компенсации собственники отказались", — говорится в сообщении.
Галина Игнатович не согласна с предложенной застройщиком компенсацией за свой дом, расположенный на улице Ржавецкой площадью 116 кв. м на участке в 22 сотки. В доме прописаны 11 человек — сама Галина Игнатович, ее бывший муж с новой женой и двое сыновей Игнатовичей с женами и детьми. Дом планировалось снести 31 января. Жильцам предложили в качестве компенсации три двухкомнатные квартиры в разных районах города, только одна из которых новая.
Утром 31 января Галина Игнатович забралась на башенный кран, требуя справедливой компенсации за снос дома. Взамен дома женщина потребовала две квартиры для своих сыновей и денежную компенсацию для себя и бывшего мужа. Позже она спустилась на землю с помощью спасателей.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 31 января. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец 31 января встретился с родственниками и бывшим супругом Галины Игнатович, которая сегодня утром...
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