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ГУВД Мингорисполкома сообщило о некоторых подробностях инцидента, произошедшего 31 января на стройплощадке на улице Ржавецкой

31.01.2017 13:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. ГУВД Мингорисполкома сообщило о некоторых подробностях инцидента, произошедшего 31 января на стройплощадке на улице Ржавецкой.

Как следует из официального комментария ГУВД, 31 января в 8.16 в дежурную часть милиции поступило сообщение из МЧС о том, что на башенном кране на стройплощадке по улице Ржавецкой, 77, находится женщина. К месту происшествия прибыло руководство ГУВД и сотрудники милиции, спасатели, медики.

Прибывший на место событий начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков вступил в переговоры с женщиной по мобильному телефону. Выяснилось, что она таким образом решила требовать компенсации за снос своего дома в Лебяжьем. Барсуков попытался подняться на кран для переговоров, но женщина была категорически против этого. Она также запретила подниматься на кран и своей невестке.

Вскоре было найдено компромиссное решение: начальник ГУВД пообещал отвезти родственников женщины в Мингорисполком для встречи с руководством города. Обещание было выполнено, встреча состоялась, о чем родственники сообщили женщине по телефону.

В 11.10, по информации ГУВД, женщине стало плохо. Увидев это, два сотрудника ОМОНа, переодетые в форму строителей, поднялись на кран, где оказали ей первую медицинскую помощь. Затем при помощи сотрудников МЧС они спустили женщину на землю и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Пресс-служба Мингорисполкома в свою очередь сообщает, что по итогам встречи председателя исполкома Андрея Шорца с родственниками забравшейся на кран Галины Игнатович принято решение об отсрочке сноса их дома с 31 января до 6 февраля. "6 февраля состоится заседание суда Центрального района города Минска, на котором будет рассмотрен вопрос в отношении второй супруги бывшего собственника, единственной зарегистрированной в данном доме", — говорится в сообщении пресс-службы.

Галина Игнатович, которая забралась на кран с государственным флагом, не согласна с предложенной застройщиком "Тапас" компенсацией за сносимый дом на улице Ржавецкой площадью 116 кв. м на участке в 22 сотки. В доме прописаны 11 человек: сама Галина Игнатович, ее бывший муж с новой женой, а также двое их сыновей с женами и детьми. Им предложили три двухкомнатные квартиры в разных районах города, только одна из которых новая. Они же претендовали на квартиры для сыновей и денежную компенсацию для бывших супругов Игнатовичей. Сегодня семьи должны были быть выселены из своего дома.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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