Посольство США в Беларуси объявило об изменениях процедуры выдачи виз. Это связано с указом президента Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну.

Изменения коснутся белорусов, которые обращаются за обновлением визы. Отныне в Минске их обновить смогут только те белорусы, чья предыдущая виза истекла менее года назад (ранее срок составлял три года и десять месяцев).

«Все остальные желающие обновить свои визы, чьи визы истекли более 12 месяцев назад, должны обращаться за обновлением виз в посольства США в других странах», — говорится в сообщении посольства США.

Исключения сделаны для 7 категорий белорусов:

1. тех, кто претендует на дипломатические визы США (категорий А и G);

2. тех, кто претендует на студенческие визы (категории F и M);

3. тех, кто претендует на визы посетителей по обмену (категория J) (кроме программы Work and travel — «Летняя работа и путешествие»);

4. тех, кто претендует на визы для гостей диппредставительств (родственники белорусских дипломатов, работающих в белорусских дипломатических миссиях в США);

5. тех, кто претендует на визы в рамках поездок и программ, спонсируемых правительством США.

6. тех, кто претендует на рабочие визы категорий P (артисты, спортсмены и т.п.) и O (работники с выдающимися способностями), выдаваемыми на основе одобренной петиции.

7. тех, кому уже есть 70 лет и они направляются в США как туристы или чтобы проведать друзей и родственников.

Все эти жители Беларуси по-прежнему могут обращаться за визами в посольство в Минске.

Остальным в посольстве США в Минске рекомендовали обращаться в диппредставительства в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве, Вильнюсе, Риге и Таллинне.

«Обратите внимание, — добавили в посольстве, — в некоторых посольствах, особенно в посольствах США в Таллинне и Риге, число мест для нерезидентов крайне ограничено и не всегда есть возможность проведения собеседования на русском языке. Заявители, которые хотели бы пройти собеседование на русском языке, могут рассмотреть вариант обращения в посольства и консульства США, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге или Киеве».

Что произошло в США?

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ об ужесточении правил въезда в страну. Указ, в частности, временно запретил въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе Ирака и Ирана, а также заморозил прием беженцев.

Этот же указ коснулся правил выдачи виз теперь гражданам ряда стран чтобы получить без собеседования визу для ряда категорий граждан, нужно подать документы не позднее 11 месяцев после окончания предыдущей визы, пишет «Медуза».

Справка БДГ