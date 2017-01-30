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Жилищный вопрос: бунтарку из Лебяжьего не выселят до 6 февраля

31.01.2017 14:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец встретился с родственниками и бывшим супругом женщины, которая во вторник, протестуя против выселения семьи из дома, идущего под снос на улице Ржавецкой, залезла на башенный кран в микрорайоне Лебяжий в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Мингорисполкома.

Жилищный вопрос: бунтарку из Лебяжьего не выселят до 6 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
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Во вторник судебные исполнители должны были в принудительном порядке выселить семью женщины из дома по улице Ржавецкая. Дом шел под снос в связи со строительством комплекса "Олимпик Парк", которое осуществляет на этой площадке компания "Тапас". Семье, по информации застройщика, предлагали в качестве компенсации три двухкомнатные квартиры в Минске. Однако жильцы посчитали компенсацию недостаточной.

"Принято решение об отложении исполнительных действий до 6 февраля 2016 года. 6 февраля состоится заседание суда Центрального района города Минска, на котором будет рассмотрен вопрос в отношении второй супруги бывшего собственника, единственной зарегистрированной в данном доме", – сообщили в пресс-службе.

В горисполкоме напомнили, что судебные исполнители действовали согласно решению суда Центрального района от 1 декабря 2016 года, который поддержал исковые требования застройщика – собственникам дома на Ржавецкой были предоставлены три двухкомнатные квартиры в домах на улице Выготского, Руссиянова и проспекте Газеты "Звязда". При этом общая площадь предоставляемого жилья составила 151 квадратный метр, хотя общая площадь подлежащего сносу дома – всего 116 "квадратов". Однако от предложенной компенсации минчане отказались.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Решение о выселении семьи отложено до заседания суда, на котором будет рассмотрен один из спорных вопросов.

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