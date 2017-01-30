﻿ В Минске неизвестный, угрожая применить взрывное устройство, завладел деньгами в обменном пункте валют. 21.by
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В Минске неизвестный, угрожая применить взрывное устройство, завладел деньгами в обменном пункте валют

31.01.2017 14:08 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. За похищение денег из обменного пункта валют в Минске разыскивается неизвестный мужчина.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, преступление было совершено еще утром 22 января. Мужчина обратился к кассиру обменного пункта, расположенного, судя по видео и фото на сайте столичной милиции, в торговом центре по улице Я.Коласа, и под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой денег.

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид около 25 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, лицо вытянутое, нос длинный и прямой. Был одет: темная болоньевая куртка с капюшоном чуть ниже пояса фирмы Puma с логотипом серого цвета на левой части груди и белого цвета на левом рукаве. На рукавах, от плеча до локтя, имеются вставки серого цвета. Под курткой байка с капюшоном светло-серого цвета (на верхней части капюшона — логотип в виде треугольника), на голове черная вязаная шапка, черные спортивные штаны с лампасами по бокам светлого цвета, на ногах черные кроссовки с рисунком белого цвета на внешней и внутренней стороне. На нем была сумка через плечо черного цвета.

Узнавших напавшего на обменник просят сообщить об этом в милицию.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 31 января. За похищение денег из обменного пункта валют в Минске разыскивается неизвестный мужчина. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, преступление было...

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