﻿ Бывший чиновник обвиняется в жестоком убийстве своей жены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бывший чиновник обвиняется в жестоком убийстве своей жены

31.01.2017 14:32 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 31 января. УСК по Минской области передано в прокуратуру для направления в суд уголовное дело о жестоком убийстве 59-летней женщины в торговом центре в Фаниполе Дзержинского района днем 10 августа прошлого года.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, потерпевшая была индивидуальным предпринимателем, имела несколько торговых точек, в том числе и в административном центре ООО "СфаН" в Фаниполе.

Подозреваемый был задержан при попытке скрыться с места преступления. Им оказался 67-летний пенсионер, бывший супруг убитой женщины. Мужчина — ранее неоднократно судимый, в том числе и за должностные преступления. В ходе следственных действий дал показания, что приехал на встречу к бывшей супруге якобы передать деньги. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ей множество ранений складным ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Следствие установило причины и условия, способствовавшие преступлению, собрало данные, свидетельствующие о том, что задержанный в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении женщины.

Так, мужчина, живя вместе с потерпевшей в частном доме в Дзержинске, систематически ее истязал, умышленно причиняя ей боль и страдания. После того как женщина переехала, бывший супруг, желая восстановить отношения, ее караулил, угрожал убийством как словесно, так и ножом. Последняя обращалась в милицию, где в отношении мужчины возбуждалось административное производство.

Чтобы женщина не продала дом, бывший супруг умышленно похитил документы, предоставляющие право распоряжения собственностью. Впоследствии документы  были обнаружены следователями.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 154 УК (истязание), ч. 2 ст. 377 УК (хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст. 186 УК (угроза убийством), п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Он находится под стражей.

Стоит отметить, что обвиняемый — бывший председатель Дзержинского райисполкома. Он занимал эту должность в начале 2000-х годов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 31 января. УСК по Минской области передано в прокуратуру для направления в суд уголовное дело о жестоком убийстве 59-летней женщины в торговом центре в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жилищный вопрос: бунтарку из Лебяжьего не выселят до 6 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика