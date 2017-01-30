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Бывший чиновник обвиняется в жестоком убийстве своей жены
31.01.2017 14:32 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 января. УСК по Минской области передано в прокуратуру для направления в суд уголовное дело о жестоком убийстве 59-летней женщины в торговом центре в Фаниполе Дзержинского района днем 10 августа прошлого года.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, потерпевшая была индивидуальным предпринимателем, имела несколько торговых точек, в том числе и в административном центре ООО "СфаН" в Фаниполе.
Подозреваемый был задержан при попытке скрыться с места преступления. Им оказался 67-летний пенсионер, бывший супруг убитой женщины. Мужчина — ранее неоднократно судимый, в том числе и за должностные преступления. В ходе следственных действий дал показания, что приехал на встречу к бывшей супруге якобы передать деньги. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ей множество ранений складным ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.
Следствие установило причины и условия, способствовавшие преступлению, собрало данные, свидетельствующие о том, что задержанный в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении женщины.
Так, мужчина, живя вместе с потерпевшей в частном доме в Дзержинске, систематически ее истязал, умышленно причиняя ей боль и страдания. После того как женщина переехала, бывший супруг, желая восстановить отношения, ее караулил, угрожал убийством как словесно, так и ножом. Последняя обращалась в милицию, где в отношении мужчины возбуждалось административное производство.
Чтобы женщина не продала дом, бывший супруг умышленно похитил документы, предоставляющие право распоряжения собственностью. Впоследствии документы были обнаружены следователями.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 154 УК (истязание), ч. 2 ст. 377 УК (хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст. 186 УК (угроза убийством), п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Он находится под стражей.
Стоит отметить, что обвиняемый — бывший председатель Дзержинского райисполкома. Он занимал эту должность в начале 2000-х годов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 31 января. УСК по Минской области передано в прокуратуру для направления в суд уголовное дело о жестоком убийстве 59-летней женщины в торговом центре в...
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