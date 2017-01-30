﻿ За получение взятки задержан начальник Могилевского облуправления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС. 21.by
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За получение взятки задержан начальник Могилевского облуправления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС

31.01.2017 14:48 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. Сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси при получении взятки в 2.000 долларов США задержали с поличным начальника Могилевского областного управления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Василия Иваницкого.

Как сообщает пресс-служба КГБ, установлено, что Иваницкий за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию (выдачу заключения о соответствии объекта строительства действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности), вымогал и получил взятку от представителя одной из иностранных коммерческих организаций, реализующей в стране крупный инвестиционный проект.

В отношении Иваницкого возбуждено дело по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с конфискацией имущества.

К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. Сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси при получении взятки в 2.000 долларов США задержали с поличным начальника Могилевского...

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