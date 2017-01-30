В 2016 году 54% нарушений рекламного характера касались публикаций в интернете. В прошлом и в начале этого года было заблокировано четыре сайта, продающих препараты под видом лекарственных и еще два — по продаже больничных листов, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.



По закону, лекарства в Беларуси можно продавать только в аптеках. Реализация препаратов, в том числе БАДов, через интернет незаконна, подчеркнула начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.

Однако именно интернет остается главным источником распространения фальшивых лекарств. Чаще всего рекламируют средства для похудения и повышения потенции.

— Обещают вернуть зрение, мужскую силу, исключая трудности на пути к выздоровлению. Человек на это покупается, потому что готов к чуду, когда сидя на диване можно выздороветь. Зачастую такие препараты стоят огромных денег, имеют побочные действия и рассчитаны на людей пожилого возраста. Но за препаратом надо идти только к врачу. То, что продают в интернете, это не булочка, а, может быть, яд, и последствия могут сказаться не сразу, — объяснила замначальника Главного управления организации медицинской помощи, начальник отдела первичной медпомощи Минздрава Людмила Жилевич.

По словам специалистов, фармацевтическая инспекция мониторит такого рода рекламу и оповещает МАРТ, а также МВД — как в случае с рекламой психотропных веществ под видом лекарств.

— Появляются объявления, сайты о чудодейственных средствах. Вот недавно моему соседу кинули в почтовый ящик рекламу под видом газеты «Удивительная сила природы», где обещают немыслимые вещи, даже печатают интервью с пожилыми людьми, которые якобы вылечились от сахарного диабета капельками. На поверку оказывается, что никаких интервью не было. Такая реклама вне закона, невозможно контролировать качество таких средств, условия хранения и давать гарантии. Более того, в интернете продавался препарат для похудения, запрещенный к использованию в нашей стране. Производитель и сам снял его с производства, так как он имеет осложнения на сердечно-сосудистую систему. Вопрос, кто тогда продает такой препарат?

В ведомстве пояснили, что объявления на форумах или в соцсетях о продаже купленных в аптеке, но не использованных лекарств также является рекламой. Человек, разместивший такое объявление, может быть оштрафован на сумму от 5 до 30 базовых величин. Если препарат отдается бесплатно, рекламой это уже не будет. Но в Минздраве обратили внимание, что в таком случае никто не может гарантировать, соответствует ли препарат упаковке и не нанесет ли он вреда.

Начальник сектора контроля за рекламой Управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТа Инна Гаврильчик напомнила, что за размещение незаконной рекламы следует также административная ответственность и владельца сайта, и рекламодателя.

ИП уплачивает штраф от 10 до 40 базовых величин, юридическое лицо — от 20 до 50 базовых величин.

По словам Инны Гаврильчик, сейчас обсуждается повышение размера штрафов за ненадлежащую рекламу, в том числе для физических лиц.