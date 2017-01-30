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В Гродно прораб строительного предприятия подозревается в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем причинение тяжелых травм
31.01.2017 14:57 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 января. В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего производителя работ одного из строительных предприятий города. Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности строительных работ и эксплуатации механизмов при производстве таких работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 303 УК).
Как сообщил БелПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, прораб подозревается в том, что 14 октября 2016 года на строительном объекте "Реконструкция жилого дома" в областном центре допустил эксплуатацию не соответствующего требованиям паспорта завода-изготовителя растворонасоса. Кроме того, не обеспечил 24-летнего штукатура специальными защитными очками. В результате около 14.30 во время работы под давлением штукатурная смесь растворонасоса попала рабочему в глаза. Полученные им телесные повреждения в виде химических ожогов со снижением остроты зрения эксперты отнесли к категории тяжких.
Выясняя обстоятельства случившегося, следователи совместно со специалистами Гродненского областного управления департамента государственной инспекции труда установили, что, получив для работы растворонасос, производитель работ не придал значения отсутствию на нем манометра и перепускного устройства, что является нарушением правил по охране труда. Кроме того, не обеспечил пострадавшего штукатура для безопасного труда закрытыми защитными очками с непрямой вентиляцией. В результате при снятии для промывки шланга, его сорвало давление, и струя штукатурной смеси залепила штукатуру лицо. Несмотря на принятые меры по оказанию работнику медицинской помощи, мужчина получил серьезные травмы глаз и до сих пор находится на лечении.
Расследование уголовного дела продолжается. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по его завершении, а допустившие нарушения правил по охране труда инженер и механик предприятия привлечены к административной ответственности.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В Гродно прораб строительного предприятия подозревается в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем причинение тяжелых травм
Минск, 31 января. В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего производителя работ одного из строительных предприятий города. Дело возбуждено по факту...
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