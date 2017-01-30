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Вице-премьер Жарко предлагает ЮНЭЙДС использовать Беларусь в качестве площадки для обмена опытом по противодействию ВИЧ
31.01.2017 15:04 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 января. Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) могла бы использовать Беларусь в качестве площадки для обмена опытом работы по противодействию ВИЧ. Такое предложение высказал заместитель премьер-министра Василий Жарко на встрече с региональным директором ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Винеем Патриком Салдана 31 января в Минске.
Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи региональный директор выразил удовлетворение текущим уровнем взаимодействия Беларуси и ЮНЭЙДС и приветствовал целенаправленные усилия республики по формированию эффективного и устойчивого внутреннего ответа на проблему ВИЧ/СПИД.
В свою очередь Жарко отметил, что членство Беларуси с 2017 года в руководящем органе ЮНЭЙДС "придало новый импульс работе государственных органов в интересах граждан страны", и предложил Беларусь в качестве площадки для обмена опытом в борьбе с вирусом иммунодефицита человека.
Также вице-премьер обратил внимание на необходимость расширения доступа к качественным и недорогим антиретровирусным препаратам и обратился с просьбой оказать содействие в решении данной проблемы.
В ходе встречи Жарко и Виней Салдана также обсудили ряд других вопросов по сотрудничеству в борьбе с распространением ВИЧ/СПИД.
Напомним, заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН в Нью-Йорке Ирина Величко 10 января была избрана одним из заместителей председателя бюро исполнительного совета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). На первой сессии в феврале 2017 года исполнительный совет ЮНИСЕФ рассмотрит ход подготовки нового стратегического плана работы фонда на следующие четыре года, результаты совместной с другими фондами ООН работы по предотвращению распространения ВИЧ и СПИД, а также примет страновые программы в государствах региона Южной Африки и Латинской Америки.
С 2004 года Глобальный фонд поддерживает национальные программы Беларуси в области борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Общая сумма помощи составила 118 млн долларов. В 2014 году фонд выделил республике очередные гранты на общую сумму 24,3 млн долларов на борьбу с ВИЧ/СПИД и туберкулезом на 2016—2018 годы. В октябре 2016 года Палата представителей ратифицировала рамочное соглашение между правительством Беларуси и Глобальным фондом от 23 октября 2015 года для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Соглашение предполагает возможность дальнейшего выделения Глобальным фондом Беларуси средств для реализации определенных программ в борьбе со СПИДом.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Вице-премьер Жарко предлагает ЮНЭЙДС использовать Беларусь в качестве площадки для обмена опытом по противодействию ВИЧ
Минск, 31 января. Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) могла бы использовать Беларусь в качестве площадки для обмена опытом работы по противодействию ВИЧ....
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