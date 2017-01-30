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Беларусь не пропустит в Россию иностранцев без виз

31.01.2017 14:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В МВД Беларуси заверили, что не допустят проникновения в Россию иностранцев, прибывших в Минск без виз, сообщает ТАСС.

По словам начальника департамента по миграции и гражданству белорусской милиции Алексея Бегуна, власти оценили все риски и угрозы, связанные с введением для иностранных граждан безвизового въезда в республику.

«Принимая решение о безвизовом режиме въезда, мы оценили все риски и угрозы, которые он несет в себе в миграционном и другом плане для Республики Беларусь и нашего стратегического партнера - Российской Федерации», - сказал Бегун.

В частности, подчеркнул он, в перечне стран, с которыми будет действовать безвизовый режим, нет государств, граждане которых могут представлять террористическую угрозу.

В январе Минск упростил визовый режим с 80 странами.

 
Теги: Минск
 
 
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В МВД республики заверили, что не допустят проникновения в РФ иностранных граждан, прибывших в Минск без виз.

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