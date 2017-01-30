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Оппозиция хочет "направить" Чернобыльский шлях к Совмину

31.01.2017 15:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik.  Финальный митинг  в рамках традиционной акции "Чернобыльский шлях" 26 апреля 2017 года должен пройти у Администрации президента или здания Совета Министров, такое решение содержится в резолюции принятой во вторник по итогам заседания круглого стола "Остановить строительство АЭС в Беларуси".

Оппозиция хочет "направить" Чернобыльский шлях к Совмину
© Фото: Энергетика Беларуси
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Круглый стол с участием представителей оппозиционных  политических партий и общественных движений, в том числе активистов из Островца, которые выступают против строительства Белорусской Атомной электростанции в Гродненской области оргкомитет по созданию партии Белорусская Христианская Демократия.

"То, что надо остановить строительство БелАЭС,  для всех очевидно. Надо определиться, как это сделать. Поэтому мы предлагаем провести "Чернобыльский шлях" не у каплички возле площади Бангалор, куда нас постоянно отправляют власти, а, возможно, у администрации президента или возле здания Совета Министров, чтобы сказать в лицо о проблеме. Поставить вопрос ребром", — сказал на круглом столе сопредседатель оргкомитета Павел Северинец.

Один из участников круглого стола режиссер Алексей Турович предложил переименовать Чернобыльский шлях в Островецкий. Но это предложение решили обсудить на заседании оргкомитета акции 15 февраля.

Участники круглого стола высказались за проведение в Минске представительной международной конференции, посвященной обсуждению и разработке путей прекращения строительства БелАЭС.

Традиционная акция оппозиции "Чернобыльский шлях" проводиться 26 апреля ежегодно с 1989 года в память о годовщине аварии на ЧАЭС. В разные годы требования митингующих менялись — открыть информацию о последствиях аварии на ЧАЭС,  прекратить сельхозработы на пострадавших территориях, а в последние годы — свернуть проект БелАЭС.

В последние годы "Чернобыльский шлях" проходил по разрешенному городскими властями маршруту и заканчивался у площади Бангалор.

 
Теги: Минск
 
 
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Лейтмотивом традиционной акции оппозиции, по мнению участников антиядерного круглого стала, должно стать требование прекратить строительство АЭС в Беларуси.

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