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Директор турагентства в Витебске обвиняется в мошенничестве и хищениях

31.01.2017 15:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. В Витебске закончено расследование уголовного дела по обвинению директора туристического агентства в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова, 51-летняя женщина на протяжении нескольких лет путем обмана завладела деньгами 15 жителей Витебска в общей сумме 11.000 евро, 193.000 долларов США и пыталась похитить еще более 3.000 долларов США, однако потерпевшие передумали передавать средства в долг. Деньги витебчанка одалживала с декабря 2007 года по август 2016 года для развития ресторанного и туристического бизнеса, но исполнять принятые на себя обязательства по возврату более чем 129.000 рублей не собиралась.

Будучи руководителем туристического агентства, заранее не собираясь оказывать туристические услуги и оплачивать стоимость отдыха, женщина получила деньги от граждан, однако турпакет стоимостью 343,50 рубля не приобрела, а полученные деньги присвоила.

Кроме того, она завладела деньгами 43 граждан и одной организации и пыталась завладеть деньгами одного из потерпевших на общую сумму более 95.200 рублей под предлогом оказания туристических услуг.

Также установлены факты хищения в июле—августе 2016 года более 11.400 рублей, которые туристы передали ей в качестве оплаты за услуги. Вместо того чтобы перечислить принятые деньги на расчетные счета четырех компаний за оказание туристических услуг и перевозку пассажиров, директор турфирмы их похитила.

Таким образом, витебчанка на протяжении нескольких лет завладела деньгами граждан и юридических лиц на общую сумму более 235.900 рублей.

Действия обвиняемой следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 14 УК, ч. 4 ст. 209 УК, ч. 2 ст. 210 УК, ч. 3 ст. 210 УК (покушение на завладение имуществом путем обмана, совершенное в особо крупном размере; хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, в крупном размере).

К обвиняемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Вину в совершении указанных преступлений она признала частично. От дачи показаний после предъявления обвинения женщина отказалась.

Для возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество, находившееся в офисе туристической фирмы, автомобиль Great Wall Haval M4.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 31 января. В Витебске закончено расследование уголовного дела по обвинению директора туристического агентства в совершении ряда корыстных и должностных...

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