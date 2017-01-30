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Группа Naviband выступит на "Евровидении-2017" в Киеве 11 мая во втором полуфинале

31.01.2017 15:26 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 января. Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2017" в Киеве группа Naviband выступит 11 мая во второй части второго полуфинала.

Как сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании, жеребьевка распределения стран-участниц по двум полуфиналам конкурса прошла 31 января.

Всего в этом году в конкурсе примет участие 43 страны. Определено, что в первом полуфинале 9 мая выступят 18 стран, во втором 11 мая — 19.

Во втором полуфинале вместе с Беларусью выступят и проголосуют: Австрия, Болгария, Венгрия, Дания, Израиль, Ирландия, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Хорватия, Швейцария и Эстония.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и организатор конкурса этого года Украина автоматически попадают в финал 13 мая, однако они также транслируют полуфиналы и голосуют за их участников. Италия, Испания и Великобритания будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, а Германия, Франция и Украина — второго.

Порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу. Такая система распределения конкурсантов в полуфиналах действует уже несколько лет и позволяет организаторам делать шоу эффектным и уникальным.

Группа Naviband в составе Артема Лукьяненко и Ксении Жук появилась в 2014 году и исполняет в основном белорусскоязычные песни. В отборочном туре на "Евровидение" они участвуют во второй раз. В день финала национального отборочного тура конкурса, 20 января, группа выпустила третий альбом под названием "Иллюминация", который представит на концерте 14 февраля в Минске.

Международный конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2017" в Киеве группа Naviband выступит 11 мая во второй части...

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