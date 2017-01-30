Начальника Могилевского областного управления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС взяли с поличным при получении взятки. Василий Иваницкий сейчас находится под стражей, сообщили в КГБ .



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По информации силовиков, руководитель вымогал 2 тысяч долларов у представителя одной из иностранных коммерческих организаций, реализующей в стране крупный инвестиционный проект. Взамен он согласился выдать заключение о соответствии объекта строительства действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности.

Иваницкого задержали при получении взятки от представителя инвестора. В отношении начальника возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают, был ли этот эпизод единственным в работе руководителя департамента.