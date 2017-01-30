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КГБ задержал за взятку начальника Госпромнадзора Могилевской области
31.01.2017 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Начальника Могилевского областного управления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС взяли с поличным при получении взятки. Василий Иваницкий сейчас находится под стражей, сообщили в
По информации силовиков, руководитель вымогал 2 тысяч долларов у представителя одной из иностранных коммерческих организаций, реализующей в стране крупный инвестиционный проект. Взамен он согласился выдать заключение о соответствии объекта строительства действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности.
Иваницкого задержали при получении взятки от представителя инвестора. В отношении начальника возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с конфискацией имущества.
Правоохранители устанавливают, был ли этот эпизод единственным в работе руководителя департамента.
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Мужчину взяли с поличным, когда он принимал 2 тыс. долларов.
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