В прошлом году белорусские суды рассмотрели 42 116 уголовных дел. При этом обвинительные приговоры были вынесены 44 770 гражданам, 83 — оправдали. Выходит, в прошлом году в Беларуси на одного оправданного по уголовному делу приходится 540 осужденных.



Фото: Иван Яриванович

При этом в первом полугодии 2016-го невиновными в уголовных преступлениях признаны 44 человека. Один из них оправдан по статье «Убийство».

— Судебная коллегия по уголовным делам суда Солигорского района и города Солигорска в марте 2016 года признала деяния обвиняемого Г. необходимой обороной (ст. 34 УК) и оправдала его за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК Республики Беларусь (Убийство), — сообщает пресс-служба Верховного суда.

Еще два человека оправданы за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов.

При этом больше всего в первом полугодии 2016-го оправданных по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения) — семь человек.

Если наглядно, то в первом полугодии 2016-го в Беларуси людей оправдывали по следующим статьям:

Статьи Уголовного кодекса Количество оправданных Умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст. 153 УК) 7 Кража (ст. 205 УК) 4 Оскорбление (ст. 189 УК) 4 Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК) 3 Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан (ст. 202 УК) 3 Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 УК) 3 Хулиганство (ст. 339 УК) 2 Мошенничество (ст. 209 УК) 2 Заведомо ложное показание (ст. 401 УК) 1 Незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК) 1 Причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК) 1 Истязание (ст. 154 УК) 1 Изнасилование (ст. 166 УК) 1 Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 417 УК) 1 Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении (ст. 174 УК) 1 Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 317 УК) 1 Клевета (ст. 188 УК) 1 Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ст. 343−1 УК) 1 Насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК) 1 Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу (ст. 435 УК) 1 Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (ст. 243 УК) 1