В Беларуси на одного оправданного по уголовному делу приходится 540 осужденных
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В прошлом году 42 116 уголовных дел. При этом обвинительные приговоры были вынесены 44 770 гражданам, 83 — оправдали. Выходит, в прошлом году в Беларуси на одного оправданного по уголовному делу приходится 540 осужденных. белорусские суды рассмотрели Фото: Иван Яриванович
При этом в первом полугодии 2016-го невиновными в уголовных преступлениях признаны 44 человека. Один из них оправдан по статье «Убийство».
— Судебная коллегия по уголовным делам суда
Солигорского района и города Солигорска в марте 2016 года признала деяния обвиняемого Г. необходимой обороной (ст. 34 УК) и оправдала его за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК Республики Беларусь (Убийство), — пресс-служба сообщает Верховного суда.
Еще два человека оправданы за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
психотропов, их прекурсоров и аналогов.
При этом больше всего в первом полугодии 2016-го оправданных по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения) — семь человек.
Если наглядно, то в первом полугодии 2016-го в Беларуси людей оправдывали по следующим статьям:
Статьи Уголовного кодекса
Количество
оправданных
Умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст. 153 УК)
7
Кража (ст. 205 УК)
4
Оскорбление (ст. 189 УК)
4
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК)
3
Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан (ст. 202 УК)
3
Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 УК)
3
Хулиганство (ст. 339 УК)
2
Мошенничество (ст. 209 УК)
2
Заведомо ложное показание (ст. 401 УК)
1
Незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК)
1
Причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК)
1
Истязание (ст. 154 УК)
1
Изнасилование (ст. 166 УК)
1
Неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 417 УК)
1
Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении (ст. 174 УК)
1
Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 317 УК)
1
Клевета (ст. 188 УК)
1
Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ст. 343−1 УК)
1
Насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК)
1
Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу (ст. 435 УК)
1
Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (ст. 243 УК)
1
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В прошлом году белорусские суды рассмотрели 42 116 уголовных дел. При этом обвинительные приговоры были вынесены 44 770 гражданам, 83 человека - оправдали.
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