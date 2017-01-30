27 января на мусороперерабатывающем заводе в Бресте нашли одноразовый подгузник, в котором нормы ионизирующего излучения были превышены в 37 раз . По одной из версий, предмет мог попасть в бытовой мусор от пациента, который проходил лечение радиоактивным йодом.



Фото: пресс-служба МЧС

Йод-131 применяется в медицине, сообщил TUT.BY заведующий отделением радиационной гигиены ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Владимир Гиндюк.

— Йод-131 применяется в диагностике и лечении. Йод-131 вводится в организм и проводится исследование. <…> Он, как маркер, поступает в ткани органов, которые исследуются, а затем с помощью специальных приборов отслеживается, куда он поступает и как себя ведет. Как любое жидкое вещество, он выходит из организма с мочой. Таким образом он мог попасть в подгузник", — отметил собеседник.

Как подчеркнул завотделением радиационной гигиены, подгузник был обнаружен в пакете с бытовыми отходами.

— Опасности для населения он не представляет. Сейчас он находится на хранении в МЧС. Через некоторое время пройдет распад, и он перейдет в разряд обычных бытовых отходов и может быть захоронен на полигоне, — сообщил Владимир Гиндюк.

В Брестском областном онкологическом диспансере подчеркнули, что радиойодотерапия показана для лечения заболеваний щитовидной железы. В частности — рака. Однако в медучреждениях Бреста данная процедура не проводится.

— В Минске этот метод используют. Пациенты едут в учреждение, им вводят Йод-131 и они (пациенты — TUT.BY) лежат [в диспансере], — отметил замглавврача по медчасти Брестского областного онкологического диспансера Валентин Сушко.

Как ранее сообщал БелаПАН, радиойодотерапия проводится в специально оснащенных помещениях. Как минимум необходима отдельная система канализации, так как люди, которые проходят радиойодотерапию, в течение определенного времени являются источниками радиоактивного излучения.

Как сообщалось ранее период полураспада Йода-131 составляет 8 суток. Сейчас находка хранится в спецпомещении у брестских спасателей. На сегодняшний день решается вопрос о его дальнейшей утилизации, сообщил TUT.BY официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

По факту обнаружения радиоактивного подгузника проводится проверка.