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Директор турагентства в Витебске похитила более 235 тысяч рублей

31.01.2017 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской отдел Следственного комитета расследовал уголовное дело по обвинению директора витебского туристического агентства в совершении ряда корыстных и должностных преступлений, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Следователи выяснили, что 51-летняя женщина с декабря 2007 года по август 2016 года взяла в долг 11 000 евро и 193 000 долларов у 15 жителей Витебска и пыталась получить займ еще на более чем 3000 долларов. Женщина развивала ресторанный и туристический бизнес, однако возвращать долги в общей сумме более 129 тысяч рублей не собиралась.

Кроме того, глава агентства завладела деньгами 43 человек и одной организации. Так, следователи установили, что в июле-августе 2016 года она похитила более 11 400 рублей, которые туристы передали ей в качестве оплаты. Вместо того, чтобы перечислить принятые деньги на расчетные счета компаний за оказание туруслуг и перевозку пассажиров, директор фирмы их присвоила.

В целом женщина завладела денежными средствами граждан и юрлиц на сумму более 235 тысяч рублей.

Руководителя турфирмы обвиняют в покушении на завладение имуществом путем обмана, совершенном в особо крупном размере; хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном повторно, в крупном размере.

Женщина частично признала вину, но от дачи показаний после предъявления обвинения отказалась. Следователи арестовали имущество в офисе турфирмы и автомобиль Great Wall Haval M4.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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Городской отдел Следственного комитета расследовал уголовное дело по обвинению директора одного из туристических агентств Витебска в совершении ряда корыстных...

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