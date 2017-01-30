Год назад для усадьбы Умястовских в Жемыславле, казалось бы, настал звездный час. Нашелся богатый гражданин Иордании, который пообещал в кратчайшие сроки превратить рассыпающиеся на глазах остатки былой роскоши в прекрасный дворец. Но обещания так и остались обещаниями. Двенадцать месяцев прошло, а работы на усадьбе так и не начались. О судьбе старинной постройки рассказывает «СБ Беларусь Сегодня».





Недавно в Ивьевский райисполком обратились старожилы агрогородка Жемыславль — бывший председатель местного колхоза Анатолий Холупко и историк Ольга Курсевич. Эти люди не просто знают о другой жизни старинного «палаца», они сами были ее частью. Безусловно, «палац» Умястовских сильно пострадал после войны, но в нем теплилась жизнь. В свое время здесь располагались колхозная контора, клуб, почта, библиотека, аптека. В других строениях жили работники хозяйства. В общем, практически все они были задействованы и приносили пользу местным жителям.

— Почему решили поднять проблему старой усадьбы?

— Давно уж я ничего не решаю, — смеется Анатолий Холупко. — А тут люди в магазине подходят, те, кто знает меня хорошо, и говорят: «Чего по поводу усадьбы молчите? Как вы это терпите?»

Пожилой сельчанин радушно приглашает в дом. На подворье и в добротном доме — идеальная чистота и порядок. Во всем чувствуется хозяйская рука.

— Приехал сюда в 1979 году. И вот представьте картину: кормов нет, удой на корову — 1,9 тысячи литров, колхоз на последнем месте в районе. В старинной усадьбе Умястовских, где располагалась контора, крыша течет, дыры два на два метра, стены обшарпанные, карнизы обваливаются. После войны никто ничего не делал здесь. Надо было спасать положение. Побывал в самых разных местах, все по поводу дворца хлопотал. Мне отвечали: ничем помочь не можем, решайте сами.

Имение графов Умястовских- памятник усадебно-парковой архитектуры XVIII—XIX веков и считается одним из самых красивых родовых имений. Оно является уменьшенной копией варшавских Лазенок — дворца короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Автором проекта считают известного итальянского архитектора Маркони. Последний владелец Владислав Умястовский отдал усадьбу под научную базу с природоведческой и сельскохозяйственной специализацией Виленского университета. Во времена Первой мировой войны здесь располагался немецкий военный санаторий. После Второй мировой войны по очереди — правление колхоза, почта, клуб, библиотека. Здание пустовало с 2006 года.

И решали! Сначала подтянули экономику предприятия, потом, когда появились деньги, приступили к ремонту основного здания дворца. Правда, Минкульт все-таки выделил наряд на жесть для кровли. В то время со строительными материалами было нелегко. Своими силами заменили крышу, укрепили балконы, восстановили карнизы, оштукатурили стены и даже провели центральное отопление. Кроме этого, осветили всю территорию парка, установив фонари в старинном стиле. Обнесли усадьбу красивой чугунной оградой. Конечно, особых изысков не было. Но больше нигде не текло, не сквозило, не отваливалось.





Пригласили директора Минского часового завода в гости, и тот загорелся идеей построить в красивейшем месте дом отдыха. Даже в «Гродногражданпроекте» заказали типовой проект. Он был готов буквально через месяц. Согласовали с областью. Пригласили в Жемыславль польского консула, который также был в восторге от увиденного. Пообещал построить недалеко пятиэтажную гостиницу, кинотеатр и даже бассейн. Но почему-то облисполком дал всем начинаниям отбой.

В 1985 году небольшое хозяйство выбилось в передовики.

— В 1995 году ушел с поста руководителя, и все пошло по наклонной, — с горечью вспоминает Анатолий Холупко. — Наше хозяйство объединили с другим. Контора уехала в Субботники. Во дворце организовали выездную кухню. Начали потихоньку растаскивать камины. Машины с полей подъезжали прямо к веранде, ломая старинную плитку. В то время нашелся инвестор — бизнесмен из Минска. Планировал вложить серьезные деньги, но вмешалась прокуратура. Мол, задешево продали: по остаточной стоимости, а надо было как историко-культурную ценность продать. Ну и расторгли договор. Это было в 2008-м.

Потом еще один был богатый инвестор — ОАО «Брестгазстрой». Те готовы были выложить столько, сколько потребуется, но вновь вмешался облисполком. На этот раз причиной отказа было нежелание отдавать старину в другую область. Следующий потенциальный владелец приезжал сюда с бывшим председателем исполкома с уже готовым проектом. Казалось, вот-вот усадьбу спасут. Но вновь неудача. В 2012-м в усадьбе случился пожар, уничтожив кровлю. С тех пор дворец только разрушается.

В дом к бывшему председателю в разгар беседы приходит историк Ольга Курсевич. Она внимательно слушает своего односельчанина, кивает головой в знак согласия:

— А помните, как к вам женщина из Минска приезжала, кандидат наук? Хотела печку-сказку забрать.

— Было дело. Я ей тогда сказал: «Пока я здесь хозяин, ничего и никуда отсюда не уедет. Знаю, куда печь эта попадет. На дачу к богатому дяде». Так она, когда уезжала, согласилась со мной. А печка действительно была уникальной. На каждой плитке был изображен фрагмент из сказки Андерсена. Ничего от нее все равно не осталось. Все растащили.

Ольга Курсевич бережно хранит старинные фото с изображением графа и графини Умястовских, знает всю их родословную и добрые дела. Их было немало. До сих пор в идеальном виде сохранился лишь костел в агрогородке Субботники, построенный за деньги этого семейства. Там оборудованы усыпальницы и оставлено место для самой графини, которой так и не суждено было вернуться в родную усадьбу.

— Деревня потихоньку умирает, — говорит жительница Жемыславля. — Детский садик закрыли. Скоро планируют закрывать школу. В старших классах по 6−7 человек, а когда-то ребята учились в две смены. Баня давно пошла под бульдозер. Но больше всего душа болит за старинную усадьбу.

Так куда же делся тот богатый иорданец? Что заставило его изменить решение и нарушить условия уже подписанного договора? Заместитель председателя Ивьевского райисполкома по экономике Инна Тарасова говорит, что иностранный гражданин обещал превратить усадьбу в сказочный дворец и даже показывал фотографии, где уже реализовал подобные проекты. Работы выглядели очень достойно.

Бывшее графское имение ушло с молотка на аукционе в ноябре 2015 года за 1,16 миллиарда неденоминированных рублей. В Ивьевском районном исполнительном комитете арабский бизнесмен подписал договор.

— Возможно, иностранец не учел некоторые факторы, — предполагает Инна Тарасова. — Во время последнего приезда он говорил о взрыве самолета над Синайским полуостровом, беспорядках в Турции. Бизнесмен дал понять, что беспокоится о собственной безопасности при пересечении множества границ на пути к Жемыславлю. Он очень извинялся за этот вынужденный шаг. Также бизнесмен упомянул, что не теряет надежды приобрести что-то подобное на территории Беларуси. Собственно, денег от него мы не увидели, кроме 10% от стоимости усадьбы. Это обязательное условие для участия в аукционе. Цена лота на тот момент составляла более 115 тысяч деноминированных рублей. Когда расторгнем договор, усадьбу вновь выставят на торги по названной цене. Со временем она будет снижаться в установленном порядке.





Главный специалист по музеям и охране историко-культур­ных ценностей управления культуры Гродненского облисполкома Оксана Коханова затрудняется сказать, сколько денег в этом году область выделит на обновление историко-культурных объектов:

— Пока известно, что из областного бюджета 500 тысяч рублей направят на обновление Старого замка в Гродно. Ожидаем серьезной поддержки из республиканского бюджета. Работы там начались, и они должны быть продолжены. Что касается усадьбы Умястовских в Ивьевском районе, сложно было предугадать, что иностранный гражданин сам решит расторгнуть договор. Так бывает. В данном случае сделка состоялась только на бумаге. Реальных денег в усадьбу вложено не было. Многие дворцы и усадьбы Гродненщины, которые обрели наших и иностранных хозяев, потихоньку преображаются. Конечно, не все так быстро, как хотелось бы. Многим нынешним владельцам уже пришлось заплатить немалые штрафы за несоблюдение сроков реконструкции. Сказывается непростое экономическое положение. Но мы видим изменения. И рады, когда находятся люди, готовые вложить собственные деньги в сохранение нашей общей истории. Главное, найти таких людей.





Бывшее графское имение ушло с молотка на аукционе в ноябре 2015 года за 1,16 миллиарда неденоминированных рублей. В Ивьевском районном исполнительном комитете арабский бизнесмен подписал договор.

Александр Булак, председатель Ивьевского райисполкома:

— В феврале ждем у себя в гостях министра культуры. С предложением посетить усадьбу Умястовских и дать ей оценку обратились наши депутаты. Надеемся, что это станет переломным моментом в судьбе нашего историко-культурного объекта, которому до сих пор так не везло.

Наталья Хвир, начальник отдела по охране историко-культурного наследия Министерства культуры:

— Прекрасно знаю усадьбу Умястовских. А вот о расторжении договора слышу впервые. Как бы то ни было, есть закон об охране историко-культурного наследия, и в статье 10 этого закона четко прописано, что именно на местные исполнительные органы власти возложены функции контроля над содержанием таких объектов. Именно они и должны шевелиться, чтобы найти способы привести объект, имеющий статус историко-культурного, в порядок или хотя бы сохранить в том состоянии, в каком он находится. То есть не допустить дальнейшего разрушения.

Да, это требует определенных усилий. Не стоит сидеть сложа руки. Положительных примеров много. Взять, к примеру, усадьбу Ленских в деревне Сула Столбцовского района. Инвестор купил ее в неудовлетворительном состоянии. Сейчас это популярный объект туризма. Древний Мстиславль на Могилевщине скоро может стать центром притяжения для российских туристов. Там реализуется совместный проект Евросоюза и Совета Европы «Участие общества в восстановлении исторических городов» (COMUS).