|
В Молодечненском районе директор государственной агрофирмы помогал за счет государства вести бизнес своему сыну
31.01.2017 15:59 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 января. В Молодечненском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного сельхозпредприятия.
По информации начальника УБЭП УВД Миноблисполкома Владимира Емельянова, руководитель подозревается в том, что, используя свое служебное положение, за счет возглавляемого им госпредприятия помогал своему сыну вести бизнес.
11 января прокуратурой Молодечненского района по материалам ОБЭП Молодечненского РОВД в отношении руководителя сельхозпредприятия было возбуждено дело по ч. 2 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности). По мнению оперативников, руководитель, желая оказать содействие сыну в осуществлении предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, в нарушение установленного порядка осуществления закупок товаров за счет собственных средств предприятия, купил 9,6 т блока-лизунца стоимостью 179. 827.200 неденоминированных рублей.
При этом директора агрофирмы не смутило ни отсутствие сертификатов на данную продукцию, ни наличие аналогичной сертифицированной продукции, к тому же почти на треть дешевле у других поставщиков. Ущерб госпредприятию оценен в 56,7 млн неденоминированных рублей. Сотрудники ОБЭП Молодечненского РОВД начали проверки по всем договорным отношениям между сельхозпредприятием и фирмой сына его руководителя.
Выяснилось, что для придания легальности коммерческим отношениям отец и сын оформляли документы о проведении конкурентных процедур, правда, как правило, задним числом и в качестве конкурентов предложения подавали коммерческие структуры, специально созданные для этих целей сыном.
К примеру, в июне 2014 года отец-директор, превысив свои служебные полномочия, заключил договор с сыном на поставку 60 т блока-лизунца стоимостью 1,7 млрд неденоминированных рублей, в результате чего госпредприятию был причинен ущерб более чем в 580 млн неденоминированных рублей. По данному факту прокуратурой Молодечненского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Молодечненском районе директор государственной агрофирмы помогал за счет государства вести бизнес своему сыну
Минск, 31 января. В Молодечненском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного сельхозпредприятия. По информации начальника УБЭП УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии