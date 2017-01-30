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В Минске при падении с высоты погибла 14-летняя гимназистка, уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства
31.01.2017 16:26 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 января. Управление Следственного комитета по Минску разбирается в обстоятельствах гибели учащейся гимназии.
Как сообщает официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова, тело 14-летней ученицы 9-го класса с признаками падения с высоты было обнаружено днем 31 января около жилого дома в Советском районе столицы. Дом расположен вблизи гимназии.
Сейчас следователи завершили проведение осмотра места происшествия. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 145 УК (доведение до самоубийства).
Для выяснения всех обстоятельств, в том числе причин и условий гибели несовершеннолетней, опрашиваются родственники, соседи, одноклассники и педагогический состав гимназии.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В Минске при падении с высоты погибла 14-летняя гимназистка, уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства
Минск, 31 января. Управление Следственного комитета по Минску разбирается в обстоятельствах гибели учащейся гимназии. Как сообщает официальный представитель СК...
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