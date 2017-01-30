С заявлением в милицию обратилась молодая гомельчанка и рассказала, что с ее банковской карточки неизвестный преступник похитил деньги.





Узнала она об этом, когда на телефон пришло смс-сообщение о списании средств за покупку через интернет. Однако никаких покупок женщина не совершала, а саму карту потеряла.

Как позже выяснили следователи, гомельчанка забыла банковскую карточку возле банкомата. Ее обнаружили учащиеся одного из профлицеев и решили посодействовать в розыске хозяйки. Сфотографировали карточку с двух сторон и разместили снимки в группе ВКонтакте. В тот же день изображением чужого «электронного кошелька» воспользовался неизвестный мошенник. Оплатил со счета покупку в китайском интернет-магазине. Оказалось, для этого достаточно было ввести реквизиты, указанные на карточке. Сейчас правоохранители ведут поиски киберпреступника.

По факту хищения денег с использованием компьютерных технологий было возбуждено уголовное дело, сообщил следователь первого следственного отделения Гомельского городского отдела СК Мирослав Зайцев.