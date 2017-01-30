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Лицеисты разместили в интернете фото утерянной карточки, а мошенник ее обчистил
31.01.2017 16:33 — Новости Общества | Tut.by
С заявлением в милицию обратилась молодая гомельчанка и рассказала, что с ее банковской карточки неизвестный преступник похитил деньги.
Узнала она об этом, когда на телефон пришло смс-сообщение о списании средств за покупку через интернет. Однако никаких покупок женщина не совершала, а саму карту потеряла.
Как позже выяснили следователи, гомельчанка забыла банковскую карточку возле банкомата. Ее обнаружили учащиеся одного из профлицеев и решили посодействовать в розыске хозяйки. Сфотографировали карточку с двух сторон и разместили снимки в группе ВКонтакте. В тот же день изображением чужого «электронного кошелька» воспользовался неизвестный мошенник. Оплатил со счета покупку в китайском интернет-магазине. Оказалось, для этого достаточно было ввести реквизиты, указанные на карточке. Сейчас правоохранители ведут поиски киберпреступника.
По факту хищения денег с использованием компьютерных технологий было возбуждено уголовное дело, сообщил следователь первого следственного отделения Гомельского городского отдела СК Мирослав Зайцев.
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Гомельчанка забыла банковскую карточку возле банкомата. Ее обнаружили учащиеся одного из профлицеев и решили посодействовать в розыске хозяйки.
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