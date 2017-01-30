Минск, 31 января. Правительство освободило от занимаемой должности главу Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Людмилу Бачило, подозреваемую в коррупции.



Постановлением Совета министров от 27 января № 80 Людмила Бачило освобождена от должности руководителя ФСЗН Министерства труда и соцзащиты "за невыполнение ограничений, связанных с государственной службой (подпункт 1.4 пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года "О государственно службе в Республике Беларусь)".



Как ранее сообщал БелаПАН, управляющая ФСЗН Людмила Бачило была задержана с поличным 15 декабря сотрудниками КГБ при получении взятки от гендиректора СЗАО "БелАВМ" Дмитрия Ронина в 20 тыс. долларов США.



По информации пресс-службs КГБ, незаконное денежное вознаграждение передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда. В отношении Бачило возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки), в отношении Ронина — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки).



Совместное ЗАО "БелАВМ" существует более 20 лет, является одним из лидеров белорусского рынка компаний системных интеграторов и партнером более чем десяти ведущих предприятий ИТ-индустрии.



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Марина Носова, БелаПАН.