﻿ Подозреваемую в коррупции главу ФСЗН Людмилу Бачило освободили от должности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Подозреваемую в коррупции главу ФСЗН Людмилу Бачило освободили от должности

31.01.2017 16:31 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 31 января. Правительство освободило от занимаемой должности главу Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Людмилу Бачило,  подозреваемую в коррупции.

Постановлением Совета министров от 27 января № 80 Людмила Бачило освобождена от должности руководителя ФСЗН Министерства труда и соцзащиты "за невыполнение ограничений, связанных с государственной службой (подпункт 1.4 пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года "О государственно службе в Республике Беларусь)".

Как ранее сообщал БелаПАН, управляющая ФСЗН Людмила Бачило была задержана с поличным 15 декабря сотрудниками КГБ при получении взятки от гендиректора СЗАО "БелАВМ" Дмитрия Ронина в 20 тыс. долларов США.

По информации пресс-службs КГБ, незаконное денежное вознаграждение передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда. В отношении Бачило возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки), в отношении Ронина — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки).

Совместное ЗАО "БелАВМ" существует более 20 лет, является одним из лидеров белорусского рынка компаний системных интеграторов и партнером более чем десяти ведущих предприятий ИТ-индустрии.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 31 января. Правительство освободило от занимаемой должности главу Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Людмилу Бачило,  подозреваемую в коррупции. ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске при падении с высоты погибла 14-летняя гимназистка, уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика