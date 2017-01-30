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Подозреваемую в коррупции главу ФСЗН Людмилу Бачило освободили от должности
31.01.2017 16:31 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 января. Правительство освободило от занимаемой должности главу Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Людмилу Бачило, подозреваемую в коррупции.
По информации пресс-службs КГБ, незаконное денежное вознаграждение передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда. В отношении Бачило возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки), в отношении Ронина — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки).
Совместное ЗАО "БелАВМ" существует более 20 лет, является одним из лидеров белорусского рынка компаний системных интеграторов и партнером более чем десяти ведущих предприятий ИТ-индустрии.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 31 января. Правительство освободило от занимаемой должности главу Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Людмилу Бачило, подозреваемую в коррупции. ...
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