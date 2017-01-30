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В КГБ не комментируют информацию "о претензиях к Чижу"
31.01.2017 16:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв — Sputnik. В Комитете государственной безопасности Беларуси отказались комментировать информацию распространенную СМИ о том, что силовики сняли претензии к глава группы компаний "Трайпл" Юрию Чижу и его семье.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник негосударственная газета
"Данную информацию, распространенную "Нашей Нiвой" мы не комментируем", — заявил Sputnik во вторник официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.
По данным издания, КГБ снял претензии в отношении компании "Трайпл", ее руководителя Юрия Чижа, а также семьи бизнесмена.
Издание сообщило, что "Трайпл" получил возможность распродавать свободные квартиры в "доме Чижа" на набережной Свислочи, снят арест со всей недвижимости Чижа, в том числе с дома в Дроздах, а также резиденции в коттеджном поселке Логожеск под Логойском.
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на КГБ,
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СМИ сообщили о том, что силовики сняли претензии к опальному бизнесмену и "Трайпл" получил возможность продавать квартиры в "доме Чижа".
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