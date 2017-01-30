МИНСК, 31 янв — Sputnik. В Комитете государственной безопасности Беларуси отказались комментировать информацию распространенную СМИ о том, что силовики сняли претензии к глава группы компаний "Трайпл" Юрию Чижу и его семье.



© Sputnik / Виктор Толочко Источник: Чижа еще не помиловали

Во вторник негосударственная газета "Наша Нiва" распространила информацию о что, Комитет государственной безопасности снял претензии в отношении компании "Трайпл".

"Данную информацию, распространенную "Нашей Нiвой" мы не комментируем", — заявил Sputnik во вторник официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

По данным издания, КГБ снял претензии в отношении компании "Трайпл", ее руководителя Юрия Чижа, а также семьи бизнесмена.

Издание сообщило, что "Трайпл" получил возможность распродавать свободные квартиры в "доме Чижа" на набережной Свислочи, снят арест со всей недвижимости Чижа, в том числе с дома в Дроздах, а также резиденции в коттеджном поселке Логожеск под Логойском.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на КГБ, в середине сентября бизнесмен Юрий Чиж был отпущен из СИЗО после того, как полностью возместил ущерб . Чиж и еще пять топ-менеджеров "Трайпла" были задержаны 11 марта 2016 года. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации.