МИНСК, 31 янв – Sputnik. Компенсировать снос частного дома по белорусскому законодательству могут деньгами, квартирой "типовых потребительских качеств" и иными способами – соответствующие нормы предусмотрены в Жилищном кодексе Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Минчанка в знак протеста забралась на башенный кран в Лебяжьем

Одной из самых обсуждаемых тем в Беларуси во вторник 31 января стал "бунт на кране" минчанки, живущей на улице Ржавецкой в доме, подлежащем сносу . Пенсионерка утром в знак протеста забралась на башенный кран, установленный на строительной площадке "Олимпик Парка" в поселке Лебяжий. Причиной этого поступка стал проигранный судебный процесс – женщину не устроила предложенная застройщиком – компанией "Тапас" компенсация за сносимый частный дом. Инцидент завершился благополучно: женщина спустилась вниз, а ей пообещали, что еще неделю выселять не будут .

После "бунта на кране" Sputnik изучил законодательство Беларуси и узнал, как должны компенсировать сносимое жилье.

Согласно ст. 158 Жилищного кодекса местный исполком или юрлицо, которому предоставили земельный участок для строительства, обязаны до принятия решения об изъятии предложить и обеспечить по выбору собственника квартиру "типовых потребительских качеств" или денежную компенсацию. При этом если предоставляемая квартира стоит дороже сносимого дома, компенсировать жильцу ничего не надо, если меньше – следует возместить разницу.

Закреплено ЖК и то, что "при наличии объективной возможности, в том числе подтвержденной генеральными планами городов и иных населенных пунктов, градостроительными проектами детального планирования, утвержденными в соответствии с законодательством" застройщик или исполком обязан предложить собственнику строительство или получение в собственность дома или перенос и восстановление сносимых строений.

При этом собственник имеет право только на один вариант – или согласиться на квартиру (денежную компенсацию), или на строительство (получение) либо перенос дома.

Указано в кодексе и то, что общая площадь получаемой в собственность квартиры типовых потребительских качеств должна быть не менее общей площади подлежащего сносу жилого дома.

Оговорен в Жилищном кодексе и ряд других возможных нюансов при сносе жилья и получении компенсации.