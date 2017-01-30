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Жилищный вопрос: как должны компенсировать снос дома?
31.01.2017 16:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Компенсировать снос частного дома по белорусскому законодательству могут деньгами, квартирой "типовых потребительских качеств" и иными способами – соответствующие нормы предусмотрены в Жилищном кодексе Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Одной из самых обсуждаемых тем в Беларуси во вторник 31 января стал
После "бунта на кране" Sputnik изучил законодательство Беларуси и узнал, как должны компенсировать сносимое жилье.
Согласно ст. 158 Жилищного кодекса местный исполком или юрлицо, которому предоставили земельный участок для строительства, обязаны до принятия решения об изъятии предложить и обеспечить по выбору собственника квартиру "типовых потребительских качеств" или денежную компенсацию. При этом если предоставляемая квартира стоит дороже сносимого дома, компенсировать жильцу ничего не надо, если меньше – следует возместить разницу.
Закреплено ЖК и то, что "при наличии объективной возможности, в том числе подтвержденной генеральными планами городов и иных населенных пунктов, градостроительными проектами детального планирования, утвержденными в соответствии с законодательством" застройщик или исполком обязан предложить собственнику строительство или получение в собственность дома или перенос и восстановление сносимых строений.
При этом собственник имеет право только на один вариант – или согласиться на квартиру (денежную компенсацию), или на строительство (получение) либо перенос дома.
Указано в кодексе и то, что общая площадь получаемой в собственность квартиры типовых потребительских качеств должна быть не менее общей площади подлежащего сносу жилого дома.
Оговорен в Жилищном кодексе и ряд других возможных нюансов при сносе жилья и получении компенсации.
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В белорусском законодательстве четко прописано, что может получить собственник жилого дома после сноса.
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